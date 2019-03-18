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Мадуро планує "глибоку реструктуризацію" уряду

Новини » Політика    18.03.2019 - 07:18
Мадуро планує "глибоку реструктуризацію" уряду
Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Ніколас Мадуро у Венесуелі має намір реструктуризувати уряд

Віце-президент Делси Родрігес заявила, що Ніколас Мадуро планує "глибоку реструктуризацію" свого уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, ці плани з'явилися після тривалого відключення електроенергії на тлі боротьби за владу з опозицією.

"Президент Мадуро попросив весь виконавчий кабінет представити свої ролі для перегляду і глибокої реструктуризації методів і функцій боліваріанського уряду, щоб захистити вітчизну Болівара і Чавеса від будь-якої загрози", - наисала вона.

Раніше Мадуро назвав причиною відключень електроенергії кібератаку, виконану нібито Сполученими Штатами, і диверсію з боку місцевої опозиції, але місцеві інженери-електрики заявили, що це було результатом багаторічних недостатніх інвестицій і відсутності технічного обслуговування електростанцій і електромереж в країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державний секретар США Майкл Помпео повідомив, що всі дипломати Сполучених Штатів у Венесуелі покинули країну.

За його словами, зазначені дипломати присвятили себе місії в підтримку прагнень венесуельського народу жити в демократії.

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