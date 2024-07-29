Вопреки экзит-полам. Мадуро объявили победителем на выборах в Венесуэле

Избирательный орган страны заявил сразу после полуночи, что Мадуро переизбран на третий срок, набрав 51% голосов, несмотря на многочисленные экзит-полы, указывающие на победу оппозиционного кандидата.

Власти заявили, что кандидат от оппозиции Гонсалес набрал 44% голосов, хотя ранее оппозиция заявляла, что у нее есть "причины для празднования", и просила сторонников продолжать следить за подсчетом голосов.

Мадуро, появившись в президентском дворце перед ликующими сторонниками, заявил, что его переизбрание является триумфом мира и стабильности, и повторил свое предвыборное утверждение о том, что избирательная система Венесуэлы прозрачна. Мадуро добавил, что подпишет указ о проведении "большого национального диалога".

Над Каракасом прогремели фейерверки, а освещенные беспилотники сформировали яркое цветное изображение Мадуро в небе над президентским дворцом.

Данные экзит-полов

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что Гонсалес набрал 70% голосов и что многочисленные независимые экзит-полы и быстрые подсчеты убедительно продемонстрировали его победу.

"У Венесуэлы новый избранный президент, и это Эдмундо Гонсалес. Мы победили, и весь мир об этом знает", - заявила она в совместном заявлении с Гонсалесом.

Гонсалес заявил, что не призывает своих сторонников выходить на улицы или совершать какие-либо акты насилия.

По данным опроса, проведенного компанией Edison Research, известной своими исследованиями выборов в США, в ходе экзит-пола Гонсалес наберет 65% голосов, а Мадуро - 31%.

Местная фирма Meganalisis прогнозировала, что Гонсалес получит 65% голосов, а Мадуро - чуть менее 14%.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Соединенных Штатов есть "серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю или голоса венесуэльского народа".

Оппозиция заявила вечером 28 июля, что высшему должностному лицу оппозиции, которое должно было присутствовать при общенациональном подсчете голосов, не разрешили присутствовать, а наблюдателям оппозиции не разрешили присутствовать на нескольких избирательных участках.

Ранее Мачадо повторила призыв к военным страны поддержать результаты голосования. Оппозиция утверждает, что у нее есть копии около 40% протоколов голосования.

"Послание военным. Народ Венесуэлы высказался: они не хотят Мадуро, - заявила она. - Пришло время встать на правильную сторону истории. У вас есть шанс, и он сейчас".

Вооруженные силы Венесуэлы всегда поддерживали Мадуро, 61-летнего бывшего водителя автобуса, и не было никаких публичных признаков того, что лидеры вооруженных сил порывают с правительством.

Уличные столкновения

Мачадо стала звездой коалиционной кампании, несмотря на запрет на ее занятие государственных должностей, из-за которого ей пришлось передать эстафету Гонсалесу, 74-летнему бывшему дипломату, известному своей спокойной позицией.

Мадуро, чье переизбрание в 2018 году, в том числе и в США, считают мошенническим, на прошлой неделе предупредил о "кровавой бойне" в случае своего проигрыша.

Генеральный прокурор Тарек Сааб сообщил агентству Reuters в воскресенье вечером, что он не ожидает никакого насилия и что, за исключением нескольких отдельных инцидентов, голосование прошло мирно.

Менее чем в квартале от офиса Сааба в центре Каракаса десятки сторонников правящей партии подъехали на мотоциклах к средней школе Андреса Бельо, крупнейшему избирательному центру страны, и вступили в драку со сторонниками оппозиции, собравшимися снаружи.

Толпа разошлась примерно через 20 минут, однако видеоролики в социальных сетях демонстрируют аналогичные инциденты в других местах по всей стране.

Правительство Мадуро привело к экономическому коллапсу, миграции около трети населения и резкому ухудшению дипломатических отношений, что увенчалось санкциями, введенными Соединенными Штатами, Европейским Союзом и другими странами, которые парализовали и без того находившуюся в затруднительном положении нефтяную промышленность.

Мадуро заявил, что в случае возвращения к власти он гарантирует мир и экономический рост, что сделает Венесуэлу менее зависимой от доходов от нефти.

Мадуро проголосовал рано утром в Каракасе и заявил, что результаты, объявленные избирательными органами, будут признаны и защищены вооруженными силами и полицией. Мадуро заявил, что объявит о начале национального диалога, используя термин, который обычно означает переговоры между правительством и оппозицией, бизнесом.

Многие сторонники Мадуро с энтузиазмом отзываются о его наставнике Чавесе и рассматривают Мадуро, находящегося у власти после смерти Чавеса в 2013 году, как продолжателя дела Чавеса по оказанию помощи бедным.

Гонсалес и Мачадо пообещали серьезные перемены и заявили, что новый старт может побудить мигрантов вернуться.