Мадуро повинен призначити нові дострокові вибори у Венесуелі, - глава МЗС Іспанії

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com)

Іспанія запропонувала встановити для Мадуро термін для проведення нових виборів в країні

Президент Венесуели Ніколас Мадуро повинен призначити нові дострокові вибори. Про це заявив глава іспанського МЗС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на eldario.es.

Глава МЗС Іспанії заявив, що якщо цього не відбудеться, Іспанія визнає Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом країни. Іспанія запропонувала встановити для Мадуро термін для проведення нових виборів в країні.

"Якщо з'ясується, що у режиму немає волі (для організації нових виборів), ми розглянемо питання про вжиття заходів, в тому числі про визнання Гуайдо тимчасовим президентом, щоб асамблея могла призначити ці вибори", - заявив міністр.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про закриття посольства і всіх консульств Венесуели в США. Перед цим Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з Вашингтоном через спроби державного перевороту в країні. Також президент Венесуели дав американським дипломатам 72 години, щоб покинути країну.

Зазначимо, в ніч на 23 січня лідер опозиції і голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе президентом країни. Його підтримали США і Канада і низка країн Латинської Америки. На противагу цьому на бік Ніколаса Мадуро, який нещодавно знову став президентом країни, всталии Куба і Болівія, а також Росія, Туреччина і Китай.