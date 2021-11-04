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У Мадриді автомобіль в'їхав у групу школярів, є жертва і постраждалі

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Мадрид, Четвер 04 листопада 2021 21:29
У Мадриді автомобіль в'їхав у групу школярів, є жертва і постраждалі Фото: у Мадриді автомобіль в'їхав у групу школярів (twitter.com/policiademadrid)
Автор: Валерія Поліщук

В іспанській столиці Мадриді автомобіль в'їхав у групу школярів. В результаті події одна дитина загинула, двоє отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC Madrid.

Інцидент стався біля однієї з міських шкіл Fomento Montealto.

Загиблій дівчинці було шість років. Двох інших дітей-10 і 12 років - госпіталізували у важкому стані.

За даними видання, за кермом авто перебувала жінка. Вона - одна з матерів, які приїжджають до школи забрати дітей після занять. Аналіз на алкоголь і наркотики виявився негативним.

Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

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