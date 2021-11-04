У Мадриді автомобіль в'їхав у групу школярів, є жертва і постраждалі
В іспанській столиці Мадриді автомобіль в'їхав у групу школярів. В результаті події одна дитина загинула, двоє отримали травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC Madrid.
Інцидент стався біля однієї з міських шкіл Fomento Montealto.
Загиблій дівчинці було шість років. Двох інших дітей-10 і 12 років - госпіталізували у важкому стані.
За даними видання, за кермом авто перебувала жінка. Вона - одна з матерів, які приїжджають до школи забрати дітей після занять. Аналіз на алкоголь і наркотики виявився негативним.
Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.
#Atropello en calle La Masó. @SAMUR_PC confirma el fallecimiento de una niña de 6 años y atiende a otras dos de 10 y 12 años, heridas graves. @policiademadrid realiza el atestado para saber las circunstancias del atropello. @BomberosMad colabora en la atención a las víctimas. pic.twitter.com/uzDFXcko1Q— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 4, 2021