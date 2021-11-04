ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Мадриде автомобиль въехал в группу школьников, есть жертва и пострадавшие

Новина українською →
Мадрид, Четверг 04 ноября 2021 21:29
В Мадриде автомобиль въехал в группу школьников, есть жертва и пострадавшие Фото: В Мадриде автомобиль въехал в группу школьников (twitter.com/policiademadrid)
Автор: Валерия Полищук

В испанской столице Мадриде автомобиль въехал в группу школьников. В результате происшествия один ребенок погиб, двое получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC Madrid.

Инцидент произошел у одной из городских школ Fomento Montealto.

Погибшей девочке было шесть лет. Двух других детей - 10 и 12 лет - госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным издания, за рулем авто находилась женщина. Она - одна из матерей, которые приезжают в школу забрать детей после занятий. Анализ на алкоголь и наркотики оказался отрицательным.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания ДТП
NEWS
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
DAILY
Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины