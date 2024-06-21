ua en ru
Пт, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мадрид расследует причастность России к попытке отделения Каталонии от Испании

Испания, Пятница 21 июня 2024 21:02
UA EN RU
Мадрид расследует причастность России к попытке отделения Каталонии от Испании Архивное фото: Мадрид расследует причастность России к попытке отделения Каталонии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители начали расследование дела, связанного с вероятным вмешательством России в события вокруг Каталонии, где в 2017 году была предпринята попытка провозглашения независимости от Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Основанием для открытия дела стали многочисленные факты, собранные в последние годы спецслужбами Испании.

Руководитель следственного суда №1 Барселоны Хоакин Агирре считает, что РФ оказывала поддержку сепаратистам.

Подозреваемыми по делу проходят 11 каталонских политиков и чиновников, в том числе бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон и его ближайшие соратники.

Агирре добавил, что РФ желает дестабилизировать политически и экономически страны Европейского союза, ведь Кремль осуществлял аналогичные попытки в отношении других государств.

О чем идет речь

В 2017 году Каталония провела референдум о независимости, который испанское правительство признало незаконным. Несмотря на это, каталонский парламент провозгласил независимость, что привело к вмешательству испанских властей.

Мадрид взял прямой контроль над регионом, распустив каталонское правительство. Лидеров сепаратистов арестовали, а некоторые, включая Карлеса Пучдемона, сбежали за границу, чтобы избежать судебного преследования.

Россия пытается влиять на Европу

Стоит напомнить, что Кремль занимается злонамеренной деятельностью и пытается влиять на страны Европы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что следующими целями российской агрессии могут быть страны Балтии, Польша или Балканы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Каталония Испания
NEWS
Украина получит первый транш от замороженных активов России до конца лета
Украина получит первый транш от замороженных активов России до конца лета
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины