На Мадейрі перекинувся автобус із туристами, загинули 28 людей

У Португалії на острові Мадейра в результаті аварії з автобусом із туристами з Німеччини загинули 28 людей, ще 28 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Observador.

За інформацією видання, серед загиблих - 11 чоловіків та 17 жінок, загалом у автобусі перебувало близько 50 осіб.

Серед постраждалих - португальці, водій автобуса і місцевий гід.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на крутому повороті над схилом, на якому розташовано кілька будинків.

За однією з попередніх версій, через відмову гальм автобус вилетів з дороги, перекинувся і впав на один із будинків.

Місцева влада повідомила, що деяким постраждалим була надана допомога на місці, після чого вони були доставлені в лікарню Крус-де-Карвалью.

Фото: на місці падіння автобуса на Мадейрі

Нагадаємо, в Перу в результаті пожежі в автобусі на автовокзалі в столиці країни Лімі загинули щонайменше 20 людей, ще кілька пасажирів постраждали.