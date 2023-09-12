Ждать ли MacBook? Что на презентации Apple сегодня точно не покажут

Следить за презентацией в прямом эфире можно на сайте Apple, а также на ее официальном YouTube-канале. Начало в 20:00 по киевскому времени.

Складной iPhone и iPhone SE 4

Презентации iPhone SE 4 не стоит ждать по нескольким причинам. Во-первых, предыдущая версия вышла в 2022 году, а, как правило, обновление выпускают не раньше, чем через два года. Во-вторых, слухи вокруг SE 4 и дате его выхода туманны как никогда.

Ожидается, что он дебютирует не раньше 2025 года, внешне будет похож на iPhone 14, получит разъем USB-C вместо Lightning, а также кнопку "Действие", которая заменит рычажок отключения звука.

В первой половине года ходили слухи о первом складном iPhone. В частности, Apple запатентовала защиту экрана, которая предполагает появление подобных устройств в ближайшем будущем.

Как пишет CNN, несмотря на то, что конкуренты из Samsung и Google удвоили усилия по выпуску складных устройств, Apple не планирует показывать свою версию этой осенью.

Mac на базе процессора M3

Как сообщил инсайдер Bloomberg Марк Гурман, сегодняшняя презентация посвящена в первую очередь iPhone 15. Поэтому новый процессор M3 и первые компьютеры на его базе, скорее всего, покажут в октябре.

Ожидается, что тогда дебютируют 24-дюймовые iMac, 13-дюймовые MacBook Air и 13-дюймовые MacBook Pro на M3. Ходят слухи о появлении 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro на чипами M3 Pro и M3 Max весной 2024-го, а также Mac mini на чипе M3.

В то же время профильный аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что Apple отказалась от планов по выпуску MacBook с обновленным чипом осенью 2023 года. Не исключено, что октябрьская презентация вообще не состоится, и компания ограничится рассылкой пресс-релизов о новинках.

Ранее была информация о закупке 3-нм чипов у тайванской TSMC. На их базе построен не только M3, но и A17 Bionic - процессор, на котором будут работать iPhone 15 Pro/Pro Max.

iPad на M3

Старшая линейка iPad Pro готовится получить M3 и обновленную клавиатуру Magic Keyboard. Но, как ожидается, покажут их не раньше первой половины 2024 года.

По мнению аналитика Минг-Чи Куо, следующее поколение iPad mini, который до этого обновился три года назад, выйдет не раньше первого квартала 2024-го. Что касается нового iPad Air, на данный момент нет даже предположительных сроков.

Пока на октябрь остаются надежды на улучшенный базовый iPad (11 поколение). Как правило, Apple ежегодно обновляет этот планшет ­- 10-е поколение было представлено в октябре 2022 года.

Apple Vision Pro

Гарнитура смешанной реальности была продемонстрирована в июне, но лишь для разработчиков. Ожидается, что на рынке революционный гаджет появится не раньше начала 2024 года.

Не исключено, что гарнитура получит другой процессор, так как к тому времени должны выйти новые компьютеры Mac на M3.

Отметим, Vision Pro оснащена множеством датчиков и сенсоров, которые считывают движения рук и глаз пользователя. Изображение выводится на два 4K-экрана microOLED. Устройство подходит для работы и развлечений.

Управлять гарнитурой можно жестами, голосом или взглядом. Переключаться между реальностями - дополненной и виртуальной - можно с помощью колесика. На летней презентации говорили, что старт продаж запланирован на начало 2024-го по цене 3499 долларов.

Колонка HomePod mini

Устройство на рынке у же несколько лет и не особо нуждается в обновлении. Но аналитик Мин-Чи Куо прогнозирует поставки второго поколения HomePod mini на вторую половину 2024 года.

Кроме того, согласно утечкам, Apple работает над следующим поколением AirPods Pro, Apple TV с улучшенными характеристиками и умными дисплеями.