"Мягкие" санкции ЕС против металла из России вредят европейским металлургам, - исследование

"Евросоюз ввел против российской стали широкие санкции. Но европейцы оставили возможности для торговли сырьем, в частности, чугуном и ЖРС. Также были установлены квоты на переходный период, в частности для слябов: их оставили на уровне импорта в 2021 году. И это не стимулирует европейских покупателей к поиску других источников поставок", - указывают аналитики.

Отмечается, что украинские производители до войны обеспечивали 35% поставок слябов в ЕС, но они исчезли из-за разрушения заводов Мариуполя.

"Иными словами, российские металлурги извлекли коммерческую выгоду от разрушений, нанесенных российской армией Украине. При этом участники рынка считают, что импорт российских слябов наносит ущерб металлургам Европы. Ведь, в отличие от российских производителей, они пострадали от высоких цен на энергоносители", - говорится в исследовании..

В целом исследование показало: возможности для импорта чугуна и стали из России в ЕС остаются достаточно широкими, и это отличается от позиции жесткого ограничения импорта российских энергоносителей.

Впрочем, аналитики напомнили, что санкционное давление будет продолжаться: уже в феврале текущего года ЕС может ввести 10-й пакет санкций против РФ, также будут введены новые санкции против Беларуси. Планируется, что они будут включать ограничения по металлопродукции из этой страны.

Напомним, ранее министр экономики Юлия Свириденко также заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку.