До "М.С.Л." приєдналася лотерея "Космолот"

Великий лотерейний розповсюджувач "Космолот" став частиною оператора державних лотерей "М.С.Л.". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

В "М.С.Л." стверджують, що подібне об'єднання стало можливим завдяки тому, що організація працює виключно в правовому руслі і цим приваблює все більше нових розповсюджувачів, а випадок з "Космолотом" - яскраве підтвердження.

"Лотерейний ринок вже давно готовий працювати без корупційного тиску з боку чиновників, за цивілізованим та етичними правилами, зі стратегічним плануванням розвитку бізнесу", – сказано в повідомленні.

"М. С. Л." також вважає, що держава і суспільство виграють від цього злиття. Країна отримає стабільні податкові надходження, а люди – фінансову безпеку.

"Цей крок показує, що бізнес готовий працювати на чесних і прозорих умовах, платити податки і бути безпечним для суспільства", – сказано в повідомленні.

Проте в компанії зазначають, що лотерейний ринок України все ще залишається далеким від ідеального, тому "М.С.Л." звернувся з цим питанням до Кабінету міністрів.

"М.С.Л." вимагає від Міністерства фінансів врегулювати лотерейний ринок. Затвердити чіткі і прозорі ліцензійні умови, забезпечити обов'язкову сертифікацію операторів, а також впровадити централізовану систему обліку коштів на лотерейному ринку", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, "М.С.Л." – це спадкоємець відомого радянського державного підприємства "Спортлото", а також лідер лотерейного ринку України. Компанія має представництва у всіх регіонах України і більш 6500 пунктів продажу лотерей.

Під брендом компанії "М.С.Л." працюють багато відомих лотерей: "Лото-Забава", "Спортліга", "Мегалот", "Спортпрогноз" і безліч інших.

Також повідомлялося, що компанія активно допомагає українській армії. Ще в грудні 2014 року був запущений проект "Граєш в Мегалот - допомагаєш армії". В рамках проекту половина прибутку, отримана від реалізації лотереї "Мегалот", спрямована на підтримку обороноздатності українських військ.