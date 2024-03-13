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В феврале почти 1 тысяча украинских семей получила помощь от PIN-UP Foundation

Фото: в феврале почти 1 тысяча украинских семей получила помощь от PIN-UP Foundation (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Волонтеры благотворительного фонда PIN-UP Foundation в рамках проекта LINE-UP обеспечили 978 украинских семей из прифронтовых территорий Украины товарами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Волонтеры гуманитарного проекта LINE-UP, запущенного благотворительным фондом PIN-UP Foundation, уже более полугода регулярно выезжают в населенные пункты Украины.

В феврале волонтеры совершили 13 гуманитарных поездок в 32 населенных пункта Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.

В целом волонтерами PIN-UP Foundation в феврале было доставлено 15 468 кг различных товаров - продуктовые, бытовые медицинские, детские наборы, а также книги для детей, подгузники, корм для животных и топливные брикеты. Таким образом, помощь от фонда в феврале получили 978 семей (2 600 человека).

№Каждый выезд наших волонтеров направлен на помощь украинцам, проживающим на деоккупированных или прифронтовых территориях страны. Сегодня они лишены возможности нормальной жизни, поэтому наша миссия - принести надежду и поддержку в каждый дом, который получает нашу помощь”, - прокомментировала Марина Ильина, президент благотворительного фонда PIN-UP Foundation.

Всего за период работы проекта LINE-UP помощь от фонда получили более 20 тыс. украинцев с деоккупированных и прифронтовых территорий Украины.

Напомним, PIN-UP Foundation - благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины.

Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.

 

 

 

 

 

 

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Гуманитарная помощь