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С февраля 2022 года энергетики 37 раз "поднимали" ТЭС с нуля после обстрелов, - ДТЭК

Фото: с февраля 2022 года энергетики 37 раз "поднимали" ТЭС с нуля после обстрелов (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК 37 раз поднимали теплоэлектростанции "с нуля" после массированных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

В частности, он рассказал, что недавний обстрел энергосистемы, во время которого пострадали три ТЭС ДТЭК, был уже пятым за последние полтора месяца. Поэтому усилия энергетиков направлены на восстановление станций.

"Раз таких, когда энергетики поднимали станции "с нуля" и возобновляли их работу после обстрелов от февраля 2022 было уже 37", - подчеркнул Салеев.

Он также добавил, что пока энергетики делают свою работу, украинцы могут помочь им. Салеев призвал потреблять электроэнергию бережливо. Особенно в утренние и вечерние пики: с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что из-за массированных атак РФ украинская энергосистема потеряла более 8 ГВт мощности генерации. При этом враг сосредоточился на уничтожении именно балансирующей генерации - тепловой и гидроэнергетики.

В Минэнерго ущерб от последних массированных атак энергетики оценивают на уровне более $1 млрд.

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