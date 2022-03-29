Люксембург заморозив активи Росії на 2,5 млрд євро

В рамках санкцій ЄС проти Російської Федерації, Люксембург заморозив активи країни-окупанта. Сума активів складає 2,5 млрд євро.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства фінансів Люксембургу.
"Міністр Юріко Бакес поінформувала парламент про стан процесу реалізації санкцій ЄС проти Росії у Люксембурзі. На сьогодні оператори в Люксембурзі заморозили активи на суму 2,5 млрд євро", - пише пресслужбу міністерства.
Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.