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Люксембург выделит по 10 млн евро на энергетику и оборонный сектор Украины

Четверг 01 мая 2025 06:44
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Люксембург выделит по 10 млн евро на энергетику и оборонный сектор Украины Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В этом году Люксембург внесет 10 млн евро в Фонд поддержки украинской энергетики. Такую же сумму страна выделит на оборонный сектор Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с министрами иностранных дел и обороны Люксембурга Ксавье Беттелем и Юрико Бакес.

"Важным практическим результатом сегодняшнего визита является решение Люксембурга выделить в 2025 году 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины", - сказал Сибига.

По его словам, средства энергетического фонда будут направлены на критические потребности от закупки оборудования и топлива до модернизации энергетической инфраструктуры.

"Чрезвычайно важно для нас показать нашу поддержку вам, что мы поддерживаем государство, украинскую оборону, и мы будем вместе защищать свободу и мощь наших государств", - отметила министр обороны Люксембурга.

Она напомнила, что Люксембург значительно поддержал оборонный сектор Украины во время войны с Россией.

"В этом году, по моей рекомендации, часть бюджета была отдельно посвящена помощи, гуманитарной помощи для Украины, речь идет о 80 млн евро. И я рада объявить, что сейчас мы имеем также дополнительные 10 млн на оборонный сектор", - добавила Бакес.

Помощь Украине от Люксембурга

Напомним, недавно Украина получила от так называемой IT-коалиции поставку оборудования общей стоимостью почти 2 миллиона евро. Помощь для ВСУ профинансировали Люксембург и Исландия.

В прошлом году Люксембург также присоединился к инициативе Коалиции дронов, созданной с целью развития промышленного производства FPV-дронов в Украине и на Западе.

Также в июле прошлого года Украина и Люксембург подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание состоялось в Вашингтоне.

В соглашении указано, что Люксембург будет оказывать военную поддержку Украине, как в сухопутной и воздушной, так и в киберелектромагнитной сферах. И продолжит оказывать долгосрочную поддержку в оснащении и обучении, включая подготовку инструкторов и обучение Сил безопасности и обороны Украины в рамках Миссии ЕС.

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