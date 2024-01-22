ua en ru
Пн, 22 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Людмила Киченок пробилась в парный четвертьфинал Australian Open-2024

Мельбурн, Понедельник 22 января 2024 10:26
UA EN RU
Людмила Киченок пробилась в парный четвертьфинал Australian Open-2024 Фото: Людмила Киченок впервые в карьере вышла в 1/4 финала Мельбурна (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Людмила Киченок и латвийская теннисистка Елена Остапенко одолели тайваньско-китайский дуэт Фан Сьен Ву и Линь Чжу в третьем круге парного разряда Открытого чемпионата Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 3-й раунд, парный разряд, женщины

Л. Киченок/Остапенко – Ву/Чжу – 2:0 (6:3, 7:5)

В первом сете обе пары сосредоточились прежде всего на своих подачах. В какой-то момент даже показалось, что соперницам не избежать тай-брейка. Однако в восьмом гейме Киченок с Остапенко с пятой попытки таки дожали оппоненток, а затем сразу же закрыли партию на своей подаче "под ноль".

На эмоциях украино-латвийский дуэт классно начал второй сет. С брейком они повели 2:0, но в середине партии Ву и Чжу ответили им взаимностью. Ключевым же стал одиннадцатый гейм. Хотя сначала казалось, что представительница Тайваня с китаянкой контролируют ход событий.

Однако в концовке гейма Киченок с Остапенко перехватили инициативу и взяли очко на подаче соперниц. Так они открыли себе путь к победе. Откладывать надолго выяснения судьбы встречи украинка и балтийка не стали. Со второй попытки они реализовали матчбол.

В следующем круге Киченок и Остапенко встретятся с парой француженок – Каролин Гарсией и Кристиной Младенович. Поединок состоится 23 января. Украинская теннисистка впервые вышла в четвертьфинал Australian Open. Самым же высоким достижением на мэйджорах остаются полуфиналы "Ролан Гарроса" и Уимблдона в 2022 году.

Напомним, украинка Ястремская пробилась в четвертьфинал Australian Open в одиночном разряде.

К слову, ранее вспомнили самые значительные выступления украинских теннисистов на Australian Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Australian Open Теннис
NEWS
"Не поднимем руки вверх, чтобы сдаться": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности
"Не поднимем руки вверх, чтобы сдаться": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск