"Человек года - 2024": Страна героев. Достойные славы!": список обладателей титула

Как отмечается в сообщении, впервые за всю историю независимой Украины настолько ярко измеряется глубина национального характера - не только на поле боя, но и в ежедневной борьбе за восстановление, спасение, поддержку и развитие. Героями нашего времени стали как наши победоносные военные, так и медики, спортсмены, аграрии, художники, предприниматели, благотворители, волонтеры. "Их непоколебимая патриотическая позиция стала основой новых побед, формирующих новое качество украинского общества", - отмечают организаторы мероприятия.

В рамках торжественной церемонии были отмечены также выдающиеся фигуры в сфере дипломатии и международной поддержки Украины. Программа продолжила уже традиционную инициативу вручения специальных премий за выдающиеся достижения в различных сферах деятельности.

Премия "Человек года-2024" - это благодарность всем, кто борется за Победу на своем фронте. Украина уже доказала всему миру, что она действительно - "СТРАНА ГЕРОЕВ". Миллионы украинцев стоят бок о бок - ради жизни, ради достоинства, ради свободы.

Обладатели специальной военно-патриотической премии "Несокрушимые"

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины - " За героизм, мужество, решительность, проявленные при проведении спецопераций при защите суверенитета и независимости Украины";

За героизм, мужество, решительность, проявленные при проведении спецопераций при защите суверенитета и независимости Украины"; Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины - "За героизм, мужество, инновационный подход и уникальную эффективность, проявленную в боях на земле, в небе и на море во время защиты суверенитета и независимости Украины";

"За героизм, мужество, инновационный подход и уникальную эффективность, проявленную в боях на земле, в небе и на море во время защиты суверенитета и независимости Украины"; Армейская авиация Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - "За героизм, мужество, решительность, проявленные при проведении различных боевых задач авиационной поддержки сухопутных войск ВСУ";

"За героизм, мужество, решительность, проявленные при проведении различных боевых задач авиационной поддержки сухопутных войск ВСУ"; 3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины - "За героизм, отвагу и смелость, проявленные при проведении молниеносных военных операций по защите и освобождению украинских территорий от российских захватчиков";

"За героизм, отвагу и смелость, проявленные при проведении молниеносных военных операций по защите и освобождению украинских территорий от российских захватчиков"; Служба безопасности Украины - "За героизм, мужество, решительность, проявленные при защите государственного суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя Украины";

- "За героизм, мужество, решительность, проявленные при защите государственного суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя Украины"; Фонд GS-Foundation - "За благотворительность, масштабную финансовую, организационную и эффективную консультационную помощь Украине, что приближает победу украинского народа над врагом".

Обладатели премии "Человек года-2024" в национальных номинациях:

"ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ГОДА " Игорь ТЕРЕХОВ - Городской голова г. Харьков;

- Городской голова г. Харьков; " ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ГОДА" Геннадий ТРУХАНОВ - Городской голова г. Одесса;

ГОРОДСКОЙ Городской голова г. Одесса; "ГЛАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ГОДА" Татьяна СВИРИДЕНКО - Председатель Иванковской поселковой территориальной общины;

Иванковской поселковой территориальной общины; " ФИНАНСИСТ ГОДА" Михаил ДОВБЕНКО - Председатель Правления АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК";

Председатель Правления АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"; "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА" Виталий ВОЙТОВИЧ - Основатель и CEO Premier FOOD Group;

и CEO Premier FOOD Group; " АГРАРИЙ ГОДА" Максим КОРОЛЬ - Исполнительный директор компании ЧП "Виктор и К", которая является владельцем признанной и популярной ТМ "Королевский вкус", совладелец агропромышленного холдинга "СЕМАЛЬ";

- Исполнительный директор компании ЧП "Виктор и К", которая является владельцем признанной и популярной ТМ "Королевский вкус", совладелец агропромышленного холдинга "СЕМАЛЬ"; "ЛИДЕР АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ ГОДА " Юрий КУНАК - Генеральный директор ООО "Украинская Молочная Компания";

- Генеральный директор ООО "Украинская Молочная Компания"; "ЖИЛЫЙ КОМПЛЕКС ГОДА" ЖК " Avalon YARD " (г. Львов);

"Художник года" Иво Бобул - Народный артист Украины, композитор, певец, педагог;

- Народный артист Украины, композитор, певец, педагог; "СПОРТСМЕН ГОДА" Ярослава МАГУЧИХ - олимпийская чемпионка-2024 по легкой атлетике, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту;

- олимпийская чемпионка-2024 по легкой атлетике, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту; "ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ГОДА" Олег ГОРЕЦКИЙ - юрист, ученый, меценат и правозащитник.

Обладатели международных премий общенациональной программы

"Человек года-2024" Оле Эгберг МИККЕЛЬСЕН - Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в Украине - Международная премия в области дипломатии;

Михаэль БРОДСКИЙ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине - "За значительный вклад в развитие и поддержку гуманитарных, партнерских и дружеских отношений с Украиной".

Обладатели специальных премий общенациональной программы "Человек года-2024"