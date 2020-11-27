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Люди покладають на Тимошенко щодень більше сподівань, - експерт

Автор: РБК-Україна

Найкращий серед позавладних партій результат "Батьківщини" на місцевих виборах свідчить, що українці бачать в Юлії Тимошенко професійного лідера, якого потребує країна в умовах нинішньої соціально-політичної кризи.

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Про це заявив політичний експерт Костянтин Бондаренко.

"Йдеться вже не стільки про можливість, скільки про обов’язок стати тією політичною силою, яка забезпечить стабільність в ситуації хаосу і ймовірного протистояння між Центром і регіональними "баронами", - наголосив аналітик.

За його словами, саме від спроможності виконати нинішній суспільний запит і залежатиме подальша доля "Батьківщини", чий результат на останніх виборах можна вважати чи не найвдалішим.

"Коли у вересні я опублікував пост про те, що за результатами місцевих виборів у "Батьківщини" в значній кількості рад буде "золота акція", це викликало низку критичних зауважень і скепсис з боку друзів (як не дивно, навіть близьких до Юлії Тимошенко). Вибори відбулися. У "Батьківщини" - другий результат за сумарною кількістю мандатів", - зауважив Бондаренко.

Нагадаємо, за офіційними підсумками місцевих виборів, "Батьківщина" стала другою за популярністю силою в країні, поступившись лише президентській "Слузі народу", та кращою серед опозиційних.

Команда Тимошенко здобула підтримку 12.5% виборців і отримала 4500 депутатських мандатів. Партія Володимира Зеленського - 17.5% та провела понад 6000 обранців.

Прогноз погоди
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