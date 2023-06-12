Время от времени в США поднимается хайп по поводу нецелевого использования американской помощи украинским гражданам. Все помнят обвинения члена Конгресса Виктории Спартц в адрес Президента Зеленского и чиновников его Офиса. Они были не одиночными.

При этом наш Минфин уверяет, что никаких свидетельств того, что средства США были использованы в Украине не по назначению, нет. А недавно в New York Times вышла статья о том, что в Украине военные шли на гибель, чтобы американское оружие не было украдено или потеряно.

Понятно, что эти противоречивые факты, в первую очередь, свидетельствуют о непростых политических процессах, которые идут в самой Америке. И слушая те или иные заявления, я всегда держал в уме предстоящие президентские выборы. Но иногда со страхом думал: вероятность того, что коррупционные обвинения имеют под собой основание, конечно, существует.

И сейчас вы узнаете, что происходило во время проверки использования помощи нашей некоммерческой организации Renew Democracy Initiative. Что испытывают американцы, когда приезжают в Украину к тем людям, которым они помогали целый год.

Первое, что бросается в глаза – украинский народ полностью уверен в своей победе в цивилизационной битве со злом. Люди в Украине не говорят “после войны”. Все говорят “после победы”. Это не благодушие или самовнушение, это сосредоточенность на результате. Победа – это факт, который не обсуждается. Внутренняя убежденность в правоте собственных действий и правильности своего пути. И эта вера, которую, возможно, кто-то назовет слепой, способна сдвинуть горы.

Второе чувство, которое я испытал – это ощущение солидарности. Люди настолько благодарны Америке, не только за нашу помощь, но и просто за заинтересованность. Обычные люди подходили к нам, американцам, на улицах, чтобы сказать “спасибо” за поддержку, которую оказывают США.

Но ведь на самом деле, это мы, американцы должны быть благодарны украинцам. Мы жертвуем всего лишь деньгами, оружием. А вы – отдаете свои жизни, чтобы победить того, кто хочет уничтожить мир на планете и поработить народы. У США и Украины общая цель. Однако, вклад украинцев несоизмеримо больше. Давайте, наконец, признаем это.

А еще украинцы почти не спят. Жизнь продолжается, люди делают бизнес. Но из-за постоянных атак России они лишены ночного отдыха. Сон разорван походами в бомбоубежища, там редко можно прилечь.

Поездка в Харьков запомнилась чувством когнитивного диссонанса. С одной стороны, жизнь кажется абсолютно нормальной. Это чисто европейский город. Вот одно здание настолько гармоничное и красивое, а следующее за ним – абсолютно черное, разбомбленное. Тяжело совместить в голове приятное и уютное кафе и по соседству – свидетельство агрессии, смерти и разрушения. И тебя предупреждают, что нельзя ходить по траве, потому что там могут быть мины. Я также увидел что украинцы не бездействуют в ожидании денег от Запада. Они уже перестраивают те здания, которые Россия разрушила полгода-год назад.

И возвращаясь к обвинениям в растрате американской помощи. Во время поездки я услышал такую фразу: украинцы хотят построить страну, которую заслужили Герои. Я чувствую – люди просто не допустят, чтобы все вернулось на круги своя. Бойцы вернутся после войны к своим близким. Так как раньше, уже не будет. Если украинцы смогут остановить Путина, то остановят и местных князьков с их коррупцией. Украина будет развиваться как демократия, она должна стать Америкой европейского континента, со всеми присущими США антикоррупционными инструментами.

Наша поездка дала ответ на все наши вопросы. Помощь безусловно не прекратится, мы будем и дальше доказывать американцам, насколько для Украины важны и востребованы их усилия. Никто теперь не сможет упрекнуть нас в наивности: “вы ничего не понимаете, вы ничего не знаете, это война между Россией и Америкой, а Украина – всего лишь инструмент”. Мы теперь можем смело утверждать, что это абсолютный бред. Мы видели все своими глазами, мы были там и говорили с людьми. Ни один человек не готов сдаваться. Ни один украинец не готов отступить.