Люди – главный актив. Как бизнес поддерживает своих сотрудников во время войны

Одна из основных задач работодателя в условиях войны – поддержка своих сотрудников. О том, как в "Новой почте", МХП, "Подорожнике", IDS Ukraine, ARX и "БРСМ-Нафте" поддерживают работников и помогают стране в трудные времена, а также о том, как они видят развитие HR-направления на ближайшие годы, – в спецпроекте РБК-Украина.

Новая почта – страхование всех сотрудников, комплексная поддержка мобилизованных и демобилизованных

Забота о сотрудниках является одним из стратегических приоритетов и важной ценностью "Новой почты". Поэтому у компании есть немало программ, направленных на поддержку и развитие работников.

Так, одной из постоянных программ является медицинское страхование. Компания обеспечивает медицинским страхованием всех 33 000 сотрудников. Эта программа действовала и до войны, а сейчас, помимо обычной программы страхования, введено также страхование жизни для всех сотрудников, а также расширенное медстрахование для тех, кто возвращается с фронта. На программы страхования "Новая почта" тратит около 20 млн грн ежемесячно.

С началом войны на первое место вышла безопасность сотрудников. Чтобы защитить работников во время обстрелов, в компании строят внутренние и внешние укрытия на своих отделениях, депо и терминалах. За прошлый год компания инвестировала в это 200 млн грн. Укрытия были установлены в отделениях на прифронтовых территориях — в Харькове, Запорожье, Краматорске, Покровске, Мирнограде, Изюме, Дергачах, Константиновке — а также на терминалах и депо по всей Украине. Строить их продолжают и в 2024 году.

Безопасность и здоровье — базовые потребности, но забота не ограничивается ими. В начале полномасштабного вторжения очень актуальной была работа Штаба SOS — горячей телефонной линии, по которой любой сотрудник мог обратиться за помощью для себя или своей семьи. Многие люди тогда бежали от войны, меняли место жительства. Многим требовалась помощь с поиском нового жилья, с бытовыми, юридическими вопросами, с трудоустройством на новом месте. Все это "Новая почта" предоставляла и продолжает обеспечивать в рамках Штаба SOS. За время работы линии ей воспользовался каждый 3-й новопочтовец, было предоставлено 26 млн грн материальной помощи.

Также большой спрос имели онлайн-клубы по интересам, ведь они помогали снять напряжение во времена наибольшей неопределенности, чувствовать присутствие и поддержку коллег. В компании есть языковые клубы — английского, украинского, немецкого, — клуб психологической поддержки, читательский клуб, культурные вечера, детские мастер-классы и многое другое.

В целом психологическую поддержку сотрудникам в компании начали предоставлять еще в 2014 году — именно тогда в штате компании появился корпоративный психолог. С начала полномасштабного вторжения в "Новой почте" существенно расширили эту программу и привлекли внешних специалистов. Сейчас в компании на постоянной основе работает около 100 психологов.

Психологи оказывают помощь и в чрезвычайных ситуациях, как это было, например, после попадания ракеты в терминал в Харькове. Тогда специалисты предоставили 128 экстренных консультаций для сотрудников, которые в момент попадания находились на смене.

Мобилизованные сотрудники также остаются частью команды, и в компании делают все, чтобы они постоянно чувствовали заботу и поддержку. Сейчас более 3300 новопочтовцев защищают Украину в ВСУ и силах обороны. Ежемесячно компания тратит около 53 млн грн на закупку экипировки, выплату материальной поддержки всем мобилизованным, финансовую помощь семьям погибших или раненых коллег и т.д. За прошлый год компания потратила на эти нужды 619 млн грн.

Дополнительно в компании полностью покрывают расходы семей погибших мобилизованных на их похороны. Так, если у погибшего остались дети, Новая почта выплачивает 10 тыс. грн на каждого ребенка ежемесячно до достижения ими совершеннолетия. А также выделяет каждому ребенку грант в размере 12500 долларов на обучение. Сейчас компания тратит в общей сложности 1 млн грн ежемесячно на поддержку семей погибших.

Кроме того, "Новая почта" финансово и информационно поддерживает внутреннее волонтерское движение "Свои для своих", в рамках которого сотрудники собственными силами собирают средства на нужды подразделений, где служат мобилизованные коллеги. За прошлый год движение собрало более 30 млн грн.

В последнее время актуальность приобретает работа не только с мобилизованными, но и демобилизованными. "Мы очень хотим, чтобы после демобилизации наши коллеги снова возвращались к работе в "Новой почте". И делаем все, чтобы сделать для них это возвращение комфортным. Сейчас демобилизовались 256 наших сотрудников, из них 182 продолжают работу в компании. Таким образом, с нами остаются более 70% демобилизованных", — рассказывают в компании.

Программа поддержки ветеранов включает возможность взять месяц отдыха между демобилизацией и выходом на работу и провести его в восстановительном или реабилитационном центре за счет компании; полное медицинское и психологическое обследование; постоянную психологическую поддержку; расширенную программу медицинского страхования; возможность реабилитации, протезирования при необходимости за счет компании; подбор оптимальной должности и формирование программы обучения по потребности.

Среди приоритетов на ближайшее время в компании называют поддержку мобилизованных и демобилизованных сотрудников, а также создание комфортной среды для возвращения к "гражданской" жизни в период войны.

"Будем продолжать делать все, чтобы оставаться опорой и поддержкой для наших сотрудников. Ведь люди — одна из главных ценностей нашей компании с момента ее создания, и мы не собираемся менять этот приоритет. Мы будем заботиться о том, чтобы давать сотрудникам возможности обучения и карьерного развития, обеспечивать комфорт и безопасность их рабочих мест, улучшать условия труда, будем предоставлять им новые цифровые возможности, чтобы делать их работу легче и менее рутинной. Будем делать все, чтобы удерживать сотрудников в компании и способствовать тому, чтобы они выбирали нас как лучшего работодателя — стабильного, прозрачного, внимательного к их базовым и эмоциональным потребностям", — подытоживают в "Новой почте".

МХП – экосистема для адаптации защитников, поддержка ветеранского бизнеса

С начала полномасштабной войны более 2 900 сотрудников международной компании в сфере пищевых и агротехнологий МХП пошли на фронт. Еще весной 2022 года было принято решение поддерживать военнослужащих-коллег и разрабатывать методологию программы "МХП Поруч".

"МХП Поруч" — программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с войны. Направлена на сотрудников и жителей общин, где присутствуют предприятия компании.

Речь идет о гуманитарной помощи воинским частям, лечении и реабилитации, юридической и психологической поддержке, социальной реинтеграции и профессиональной адаптации.

Как рассказывают в компании, МХП сохраняет за сотрудниками-военными рабочее место и заработную плату, закрывает запросы подразделения, в котором служит сотрудник, а также заботится о семье. При необходимости предоставляет медицинское сопровождение, психологическую и материальную помощь.

Также компания развивает экосистему для адаптации защитников к жизни в семье, коллективе, общине. Так, в компании даже создали Центр взаимодействия с военными и ветеранами. Сейчас в нем работает 15 координаторов, которые обеспечивают индивидуальное сопровождение и комплексную поддержку защитников и их семей. Дополнительно функционирует бесплатная горячая линия, доступная круглосуточно.

чат GPT

Одной из основных задач работодателя в условиях войны — поддержка своих сотрудников. О том, как в "Новой почте", МХП, "Путешественнике", IDS Ukraine, ARX и "БРСМ-Нефти" поддерживают работников и помогают стране в трудные времена, а также о том, как они видят развитие HR-направления в ближайшие годы, — в спецпроекте РБК-Украина.

Новая почта — страхование всех сотрудников, комплексная поддержка мобилизованных и демобилизованных

Забота о сотрудниках является одним из стратегических приоритетов и важной ценностью в "Новой почте". Поэтому в компании есть много программ, направленных на поддержку и развитие работников.

Так, одной из постоянных программ является медицинское страхование. Компания обеспечивает медицинским страхованием всех 33 000 сотрудников. Эта программа действовала и до войны, а сейчас, помимо обычной программы страхования, введено также страхование жизни для всех сотрудников, а также расширенное медстрахование для тех, кто возвращается с фронта. На программы страхования Новая почта тратит около 20 млн грн ежемесячно.

С началом войны на первое место вышла безопасность сотрудников. Чтобы защитить работников во время обстрелов, в компании строят внутренние и внешние укрытия на своих отделениях, депо и терминалах. За прошлый год компания инвестировала в это 200 млн грн. Укрытия были установлены в отделениях на прифронтовых территориях — в Харькове, Запорожье, Краматорске, Покровске, Мирнограде, Изюме, Дергачах, Константиновке — а также на терминалах и депо по всей Украине. Строить их продолжают и в 2024 году.

Безопасность и здоровье — базовые потребности, но забота не ограничивается ими. В начале полномасштабного вторжения очень актуальной была работа Штаба SOS — горячей телефонной линии, по которой любой сотрудник мог обратиться за помощью для себя или своей семьи. Многие люди тогда бежали от войны, меняли место жительства. Многим требовалась помощь с поиском нового жилья, с бытовыми, юридическими вопросами, с трудоустройством на новом месте. Все это "Новая почта" предоставляла и продолжает обеспечивать в рамках Штаба SOS. За время работы линии ей воспользовался каждый 3 новопочтовец, было предоставлено 26 млн грн материальной помощи.

Также большой спрос имели онлайн-клубы по интересам, ведь они помогали снять напряжение во времена наибольшей неопределенности, чувствовать присутствие и поддержку коллег. В компании есть языковые клубы — английского, украинского, немецкого, — клуб психологической поддержки, читательский клуб, культурные вечера, детские мастер-классы и многое другое.

В целом психологическую поддержку сотрудникам в компании начали предоставлять еще в 2014 году — именно тогда в штате компании появился корпоративный психолог. С начала полномасштабного вторжения в "Новой почте" существенно расширили эту программу и привлекли внешних специалистов. Сейчас в компании на постоянной основе работает около 100 психологов.

Психологи оказывают помощь и в чрезвычайных ситуациях, как это было, например, после попадания ракеты в терминал в Харькове. Тогда специалисты предоставили 128 экстренных консультаций для сотрудников, которые в момент попадания находились на смене.

Мобилизованные сотрудники также остаются частью команды, и в компании делают все, чтобы они постоянно чувствовали заботу и поддержку. Сейчас более 3300 новопочтовцев защищают Украину в ВСУ и силах обороны. Ежемесячно компания тратит около 53 млн грн на закупку экипировки, выплату материальной поддержки всем мобилизованным, финансовую помощь семьям погибших или раненых коллег и т.д. За прошлый год компания потратила на эти нужды 619 млн грн.

Дополнительно в компании полностью покрывают расходы семей погибших мобилизованных на их похороны. Так, если у погибшего остались дети, Новая почта выплачивает 10 тыс. грн на каждого ребенка ежемесячно до достижения ими совершеннолетия. А также выделяет каждому ребенку грант в размере 12500 долларов на обучение. Сейчас компания тратит в общей сложности 1 млн грн ежемесячно на поддержку семей погибших.

Кроме того, "Новая почта" финансово и информационно поддерживает внутреннее волонтерское движение "Свои для своих", в рамках которого сотрудники собственными силами собирают средства на нужды подразделений, где служат мобилизованные коллеги. За прошлый год движение собрало более 30 млн грн.

В последнее время актуальность приобретает работа не только с мобилизованными, но и демобилизованными. "Мы очень хотим, чтобы после демобилизации наши коллеги снова возвращались к работе в "Новой почте". И делаем все, чтобы сделать для них это возвращение комфортным. Сейчас демобилизовались 256 наших сотрудников, из них 182 продолжают работу в компании. Таким образом, с нами остаются более 70% демобилизованных", — рассказывают в компании.

Программа поддержки ветеранов включает возможность взять месяц отдыха между демобилизацией и выходом на работу и провести его в восстановительном или реабилитационном центре за счет компании; полное медицинское и психологическое обследование; постоянную психологическую поддержку; расширенную программу медицинского страхования; возможность реабилитации, протезирования при необходимости за счет компании; подбор оптимальной должности и формирование программы обучения по потребности.

Среди приоритетов на ближайшее время в компании называют поддержку мобилизованных и демобилизованных сотрудников, а также создание комфортной среды для возвращения к "гражданской" жизни в период войны.

"Будем продолжать делать все, чтобы оставаться опорой и поддержкой для наших сотрудников. Ведь люди — одна из главных ценностей нашей компании с момента ее создания, и мы не собираемся менять этот приоритет. Мы будем заботиться о том, чтобы давать сотрудникам возможности обучения и карьерного развития, обеспечивать комфорт и безопасность их рабочих мест, улучшать условия труда, будем предоставлять им новые цифровые возможности, чтобы делать их работу легче и менее рутинной. Будем делать все, чтобы удерживать сотрудников в компании и способствовать тому, чтобы они выбирали нас как лучшего работодателя — стабильного, прозрачного, внимательного к их базовым и эмоциональным потребностям", — подытоживают в "Новой почте".

МХП — экосистема для адаптации защитников, поддержка ветеранского бизнеса

С начала полномасштабной войны более 2 900 сотрудников международной компании в сфере пищевых и агротехнологий МХП пошли на фронт. Еще весной 2022 года было принято решение поддерживать военнослужащих-коллег и разрабатывать методологию программы "МХП Рядом".

"МХП Рядом" — программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с войны. Направлена на сотрудников и жителей общин, где присутствуют предприятия компании.

Речь идет о гуманитарной помощи воинским частям, лечении и реабилитации, юридической и психологической поддержке, социальной реинтеграции и профессиональной адаптации.

Как рассказывают в компании, МХП сохраняет за сотрудниками-военными рабочее место и заработную плату, закрывает запросы подразделения, в котором служит сотрудник, а также заботится о семье. При необходимости предоставляет медицинское сопровождение, психологическую и материальную помощь.

Также компания развивает экосистему для адаптации защитников к жизни в семье, коллективе, общине. Так, в компании даже создали Центр взаимодействия с военными и ветеранами. Сейчас в нем работает 15 координаторов, которые обеспечивают индивидуальное сопровождение и комплексную поддержку защитников и их семей. Дополнительно функционирует бесплатная горячая линия, доступная круглосуточно.

Сразу после возвращения с фронта компания обеспечивает проверку здоровья, лечение и реабилитацию. Например, в Мироновской больнице восстановительного лечения при поддержке компании оборудовали реабилитационный зал, где защитники могут проходить реабилитацию и лечение. Зал специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Реабилитацию уже прошли более 120 военных и ветеранов.

Кроме того, компания предоставляет юридическую и психологическую поддержку. Помогает с переобучением и адаптацией. При необходимости создает новое рабочее место.

"С 2005 года работал в компании на предприятии "Зернопродукт". С 2014 года участвовал в АТО, а с февраля 2022 года пошел добровольцем. Во время битвы за Северск вместе с подразделением попал под обстрел фосфорными бомбами. Получил поражение легких, после чего — неделю находился в коме и долгое время в реанимации. Когда вернулся домой, то прошел реинтеграцию и реадаптацию по программе "МХП Поруч". На предприятии для меня создали новое рабочее место — заведующего хозяйственным отделом, так как из-за состояния здоровья я не мог выполнять предыдущие обязанности. На новой должности пригодился опыт управления, полученный во время боевых задач", — рассказывает ветеран Николай Гереженко.

Фото: ветеран Николай Гереженко

Компания остается рядом с семьями погибших и пропавших без вести: выплачивает материальную помощь, предоставляет правовую поддержку в поисках и получении льгот от государства.

Дополнительно поддержкой военных занимается более 30 человек кросс-функциональной команды, объединяющей представителей HR, КСО, департамента безопасности, охраны труда, психологов, юристов и специалистов по вопросам здоровья и реабилитации, а также профессионального обучения.

Вместе с тем компания поддерживает развитие в общинах ветеранских пространств. На Львовщине и Черкасщине начали работу пространства, где ветераны получают юридические и психологические консультации, а также общаются с боевыми товарищами, коллегами или волонтерами.

Фото: победители грантового конкурса #Варто "РобиТИ своє" ветеран Игорь Кумечко с семьей

Развитие предпринимательства среди ветеранов и их семей — также в фокусе программы "МХП Поруч". Ведь согласно социологическим исследованиям, более 60% фронтовиков хотят быть предпринимателями. Поэтому МХП решила поддерживать их грантами и экспертизой в создании собственного дела. Так, совместно со стратегическим партнером БФ "МХП-Громад" поддерживает такие конкурсы как: #Варто "РобиТИ своє", "Роби своє", "Роби своє з Kurator", "Підтримка мікропідприємств ветеранів війни та їх родин від ідеї до реалізації на Вінниччині‎" и другие.

"Подорожник" – поддержка ментального здоровья работников, награды за добросовестный труд

Сеть аптек "Подорожник" является крупнейшей в Украине и насчитывает более 10 000 сотрудников в разных регионах. Для их развития, мотивации, карьерного роста и поддержки в компании действуют различные программы.

В частности, программа обучения и поддержки на всех этапах работы. Ее проходят как руководители, так и сотрудники, работают бизнес-тренеры. Особое внимание уделяют обучению фармацевтов, которое постоянно обновляется, становится инновационным.

"С начала масштабной войны возле аптек были страшные очереди, фармацевты работали почти без перерыва, обеспечивали лекарствами и поддерживали психологически. Аптеки попадали под обстрелы, в оккупацию. Мы восстанавливали их так быстро, как это возможно, чтобы обеспечивать фармопику и продолжать работать. Это свидетельствует о том, что наши программы обучения эффективны и сотрудники осознают важность работы "Подорожника" для страны", — рассказывают в компании.

Также фармацевтов, которые эвакуировались, обеспечивали работой в других регионах.

"Сегодня работа фармацевтов героическая и в знак поддержки мы посвятили им проект "Фарм Герои". В нем рассказываем о их поступках, чтобы показать важность профессии и то, что без нее не обойтись. Разработали для них специальный серебряный нашивной значок "Фарм Герои" за добросовестный труд и преданность своему делу в трудные времена. Топ-менеджеры уже наградили 370 сотрудников компании", — добавляют в пресс-службе компании.

У сотрудников компании также есть запрос на развитие карьеры. Поэтому в "Подорожнике" трансформируют программы поддержки. Например, сейчас в компании работают над открытием первой в Украине учебной аптеки, где можно будет теоретические знания сразу применять на практике.

Кроме того, в компании активно развивают направление психологической помощи для сотрудников. В частности, для руководителей в "Подорожнике" организовали воркшопы в сотрудничестве с психологами проекта "Моє коло". Перед началом воркшопов специалисты путем анонимного опроса собрали информацию о ментальном состоянии коллектива, чтобы оказать нужную помощь. Соответственно, организовали программу и выбрали темы. Более 115 руководителей со всей страны были привлечены к обучению и стали участниками воркшопов.

"Психологи с руководителями также продолжают обсуждать их коммуникацию с подчиненными: как их поддерживать, помогать в сложных ситуациях. Важно, что в рамках воркшопов, помимо лекционной части и объяснений, было отработано, во время которых психологи предоставили практические упражнения", — отмечают в компании.

В целом компания и в дальнейшем планирует развивать программу психологической поддержки. После воркшопов анализируют мнение сотрудников, чтобы проанализировать и понять, как дальше строить процессы и структурированную программу поддержки ментального здоровья сотрудников.

В общем, в компании подчеркивают, что война укрепила открытость и доверие в коллективе "Подорожника". Компания стала еще более сплоченной, работает на помощь стране и ВСУ, присоединяется к благотворительности. Культуру донатов распространяют не только среди сотрудников, но и среди клиентов.

"Подорожник поддерживает важное направление помощи своим. Ведь среди коллектива есть те, кто защищает страну на фронте или родственники, которые пошли в ВСУ. Часто "Подорожник" получает от них запросы о помощи для выполнения боевых задач, медикаменты и прочее. Их стараются выполнять максимально быстро для поддержки своих", — рассказывают в компании.

Сеть аптек "Путешественник" в ближайшие годы видит развитие HR-направления в усилении поддержки для сотрудников и увеличении возможностей для них. Фармацевтическая отрасль — часть критической инфраструктуры, поэтому в компании осознают всю ответственность и нагрузку на коллектив.

IDS Ukraine – психологическая поддержка сотрудников, забота о воинах и КСО-проектах

Поддержка сотрудников — одна из приоритетных программ для IDS Ukraine. Наряду с добровольным медицинским страхованием, компания оплачивает лечение сотрудников, которое не покрывает страховка. В целом на медицину компания тратит около 15 млн грн ежегодно.

Также в компании введен инструмент материальной помощи, который предоставляется на разные случаи, включая компенсацию расходов на лечение сотрудников или членов их семей (до 75% расходов). Отдельно существует фонд на поддержку сотрудников, имущество которых пострадало в результате войны (до 100 тыс. грн). Сумма такой помощи в 2023 году достигла около 3 млн грн.

Кроме того, компания предоставляет беспроцентные займы на разные цели, в том числе и коммерческие: до 3 должностных окладов сроком на полгода. Существует трехлетняя программа компенсации жилья для специалистов из других населенных пунктов.

С начала большой войны все программы были продолжены, также появились новые. В частности, в период, когда мобилизованные сотрудники проходят службу, им продолжают выплачивать 100% зарплаты, хотя закон отменил такое требование еще в 2022 году. Сумма таких выплат достигла 62 млн грн.

"Мы разработали программу поддержки, адаптации и реинтеграции военнослужащих — сотрудников компании. В период, когда они служат, обеспечиваем шлемами, бронежилетами, термобельем, рациями, автомобилями, коптерами и т.д. (все, кроме оружия и военной техники). В этот период с мобилизованными сотрудниками ведется постоянная коммуникация, держа их в курсе развития компании, запусков новых продуктов с одной стороны, с другой — узнаем о их потребностях", — рассказывает HR-директор IDS Ukraine Алексей Овчаренко.

Когда сотрудник возвращается из армии, происходит процесс его адаптации на рабочем месте. Руководители прошли обязательный тренинг по этой теме. Также компания предоставляет дополнительную помощь, если у ветеранов возникают какие-то трудности с физическим или психологическим здоровьем.

Сегодня в IDS Ukraine существует целое направление психологической помощи сотрудникам, которое ввели еще во времена пандемии коронавируса. У всех сотрудников есть возможность 24/7 получить помощь психолога. В более сложных случаях привлекают специалистов через программу медицинского страхования. За счет корпоративного лимита есть опция персонального психолога. Отдельное направление — организация компанией уроков медитации, йоги и т.д. для сотрудников.

"Сразу после начала полномасштабного вторжения был изменен вектор работы компании — она была переведена на социально ориентированный бизнес. Ключевым приоритетом стали люди: сохранение рабочих мест и финансовое обеспечение сотрудников. Ведь от их физического здоровья и психологической устойчивости зависит производство критически важного продукта для украинцев", — подчеркивает Алексей Овчаренко.

Что касается развития HR-направления в ближайшем будущем, в IDS Ukraine прогнозируют рост роли развития бренда работодателя, ведь узнаваемым компаниям сотрудники доверяют больше. Как никогда большое значение будут иметь КСО-проекты, как внутренние, так и внешние.

"Основной акцент КСО сегодня — в заботе о воинах. Мы сотрудничаем с более чем 200 благотворительными фондами, организациями, с многими воинскими частями. Помогаем финансами и водой. Одним из известных примеров является ситуация, когда оккупанты взорвали Каховское водохранилище, мы обеспечили поставку более чем 5 млн литров питьевой воды на пострадавшие территории", — добавляют в компании.

Кроме того, ключевыми вызовами для HR-функции компании уже стали и будут усиливаться в будущем, вопросы удержания людей, привлечения новых сотрудников (на фоне растущего дефицита кадров на рынке) и поддержка ментального здоровья.

Не в последнюю очередь будет важным вопрос быстрого и эффективного развития людей, учитывая, насколько стремительно и массово современные технологии производства и управления процессами завоевывают мир (например, искусственный интеллект). Поэтому главным фактором, влияющим на способность бизнеса быть лидером, будет готовность сотрудников к вызовам будущего, которое уже начинает наступать сегодня, констатируют в компании.

ARX — фокус на благополучение и здоровье сотрудников

С первого дня вторжения поддержка сотрудников была приоритетом компании ARX. Так, в первые же дни после начала полномасштабной войны все сотрудники получили единовременную материальную помощь и заработную плату, которая была выплачена авансом. В течение всех 2 лет компания выплачивала заработную плату без задержек и не проводила сокращений персонала.

"Также в начале войны приоритетом была безопасность людей. Уже в конце февраля 2022 года мы запустили канал "ARX взаємопідтримка", где предоставляли всю необходимую информацию сотрудникам, помогали перемещенным с поиском жилья и передвижением. Сейчас этот канал продолжает свое существование уже не только как платформа для коммуникаций, но и как помощь родственникам и сотрудникам в ВСУ. Большинство сотрудников перешли на удаленную работу. Компания помогала с эвакуацией из опасных районов. ARX всесторонне поддерживала тех коллег, которые присоединились к рядам ВСУ и теробороны. Им продолжается выплата средней заработной платы, закупается необходимое оборудование: бронежилеты, шлемы, одежда, специальное снаряжение. ARX постоянно направляет средства на ВСУ, за два года было перечислено более 56 млн грн. Также мы постоянно поддерживаем проекты фонда "Повернись живим", — рассказывает директор по управлению персоналом страховой компании ARX Валерия Пяных.

В течение 2023 года было организовано обучение первой медицинской помощи для сотрудников во всех без исключения офисах. Вторым, не менее важным аспектом, является поддержка психологического здоровья.

"Мы регулярно проводим соответствующие семинары, ввели портал психологической поддержки, где каждый сотрудник по необходимости может бесплатно получить консультации специалистов. Во время блэкаутов все офисы компании получили всестороннюю поддержку, ARX закупила генераторы и другое оборудование для полноценной работы. Фокус на благополучие и безопасность людей был и остается основным в корпоративной культуре компании", — рассказывают в ARX.

Такая философия всесторонне поддерживается акционером компании — Fairfax Company. В частности, при помощи акционера была организована программа предоставления бесплатного жилья сотрудникам, оказавшимся за границей, помощь с эвакуацией. Также при содействии акционеров был введен специальный формат встреч Family Days в разных регионах, которые дали людям возможность встретиться офлайн и пообщаться, вернувшись хотя бы на короткое время к нормальной жизни.

Встречи организовывались для сотрудников и членов их семей как на территории Украины, так и на территории Польши. В целом было организовано 7 мероприятий, в которых приняли участие около 600 человек.

Кроме того, в сентябре 2023 года компания провела первое с 2019 года масштабное офлайн-мероприятие для сотрудников под девизом "ARXiтектори майбутнього". Это все сплачивало людей, поднимало моральный дух и было мотивацией двигаться дальше. Согласно регулярному опросу сотрудников, уровень удовлетворенности и готовности рекомендовать компанию как работодателя (e-NPS) сохраняется на очень высоком уровне уже четвертый год подряд.

"ARX з тобою" — девиз компании на всех уровнях, это справедливо и для клиентов, и для сотрудников. Мы делаем все, чтобы люди работали с нами долго. Средний период работы в компании — почти 8 лет. Но это средний. Многие люди с нами 10, 15, 20 и даже 25 лет, ведь мы уже 30 лет на рынке. Принципы взаимоподдержки и взаимоуважения важны для нас всегда, особенно в такой непростой период. Мы смотрим в будущее стратегически, сохраняем наш главный актив — сотрудников компании, потому что верим в победу и дальнейшее процветание Украины", — подчеркивает Валерия Пяных.

БРСМ-Нафта – Служба психологической поддержки сотрудников и программы по реинтеграции военных

В "БРСМ-Нафта" на протяжении многих лет работают программы поддержки сотрудников и их семей в различных жизненных ситуациях. Компания предоставляет материальную помощь и поддерживает сотрудников, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей), многодетные семьи, детей с инвалидностью, а теперь уже и семьи погибших сотрудников.

С начала войны в компании основана Служба психологической поддержки сотрудников, предусматривающая индивидуальные консультации в онлайн и офлайн режимах, проведение групповых тренингов на актуальные для людей темы (ПТСР, профессиональное выгорание, эмоциональная устойчивость в условиях войны и т.д.).

"За последние полгода мы начали получать много запросов от сотрудников по поводу психологической поддержки, которая помогла бы им пережить сложные периоды, как в работе, так и в личной жизни. Распространенным явлением является то, что люди стесняются своих чувств, подавляют свои обиды, боль, консервируют собственные переживания и, как результат, получают сильный стресс, начинают болеть", — рассказывает HRD компании Марина Лавринец.

Также с началом войны важной задачей в компании было сохранение жизни и здоровья сотрудников. "Мы помогали сотрудникам выехать, на некоторых АЗС работали хостелы, где люди, уезжающие с временно оккупированных территорий, могли по пути отдохнуть. Помогали с жильем тем, кто его потерял, с лечением, одеждой и всем необходимым. Это было в начале войны. Сейчас наибольший запрос на психологическую поддержку", — добавляет в компании.

Не менее важной задачей для компании стала программа реинтеграции мобилизованных сотрудников. Сейчас в компании запущена соответствующая программа, предусматривающая целый комплекс мероприятий, направленных на адаптацию:

Психологическое и физическое восстановление (психологическая помощь, регулярные медицинские осмотры, консультации разнопрофильных врачей, помощь в лечении, при необходимости). Юридическое сопровождение (каждый ветеран и ветеранка во время военной службы и после может обратиться за поддержкой к юристам).

Лояльные условия (гибкий график работы, социальный пакет).

Основные вызовы и задачи, стоящие перед HR, — это реинтеграция демобилизованных сотрудников. Многие мужчины пошли на фронт, поэтому мы должны профессионально переориентировать женщин на мужские должности, делать все для того, чтобы в компании работали здоровые люди. Каждый на своем месте должен приближать победу, без ментального и физического здоровья это невозможно. Поэтому это большой объем работы и вызов для нас. Война проникла во все щели нашей страны, каждый дом и каждую семью. Мы верим в победу, а значит, должны оставаться осознанными, устойчивыми и сильными", — подчеркивают в "БРСМ-Нафте".

Сегодня компания также активно поддерживает ВСУ через благотворительный фонд "БРСМ". В частности, с начала войны сеть бесплатно заправляет авто ВСУ и транспорт критической инфраструктуры. На данный момент выделено топлива на более чем 40 млн грн, закуплено 700 комплектов военной формы. Также сотрудники компании стали донорами крови для военных и гражданских, сдав более 100 литров донорской крови.

С начала октября 2023 года благотворительный фонд открыл сбор на дроны-камикадзе. На данный момент передано почти 350 дронов на 7 500 000 грн.