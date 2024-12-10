Без людей, денег и света: как выживает малый и средний бизнес в Украине

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Военные риски

В конце третьего года войны основным препятствием для ведения бизнеса в Украине, в том числе малого и среднего предпринимательства, остаются военные риски. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования и "срезы" мнений представителей предприятий разных отраслей. Об этом же в комментариях для РБК-Украина говорят сами предприниматели и замминистра экономики Татьяна Бережная.

Согласно данным Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), по состоянию на октябрь 2024 года военные риски усилили свое влияние на бизнес по сравнению с предыдущими месяцами. Если еще в сентябре о военной опасности как основном препятствии бизнесу говорили 56% предприятий, то в октябре таких было уже 62%.

"Свыше 62% предприятий указывают на опасность работы из-за угрозы обстрелов и разрушений. В зоне боевых действий большинство предприятий либо остановились, либо переехали, что создало дополнительные расходы для бизнеса", – констатирует Татьяна Бережная, отмечая, что в настоящее время малый и средний бизнес обеспечивает 99% от общего количества предприятий в Украине, 64% добавленной стоимости и 72% реализации продукции. Так что этот сектор остается основой нашей экономики.

Любопытная деталь. Крупные предприятия чаще сообщают о таком препятствии работе как военная опасность – в 73% случаев. В то время как микро-, малые и средние предприятия указывают на военную опасность в 40%, 59%, 65% случаях соответственно.

Очень ощущают последствия военных рисков в сельском хозяйстве. Самая существенная проблема – это потеря плодородных земель в результате военных действий, повреждение инфраструктуры – как портовой, так и элеваторной – в хозяйствах, работающих близко к линии столкновения, что делает невозможным ведение любой производственной деятельности.

"Есть определенный миф, что подавляющая часть агрокомпаний – это большие вертикально интегрированные холдинги. На самом деле, если брать по площади земель в возделывании, таких компаний не больше 30%. Все остальные – это в подавляющем большинстве малые и средние предприятия", – говорит генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Олег Хоменко.

Из-за войны агрокомпании несут как прямые, так и косвенные убытки. Прямые убытки, среди которых, в частности, потеря инфраструктуры для хранения агропродукции, оцениваются Всемирным банком в около 30 млрд долларов. Косвенные потери, по оценкам ВБ, составляют до 100 млрд долларов.

Постоянные вражеские ракетные и БПЛА атаки, военные действия повреждают инфраструктуру, объекты бизнеса и усложняют операционную деятельность.Релокация предприятий в более безопасные регионы остается актуальной, но требует значительных ресурсов и времени.

Нехватка рабочей силы

Следующее по значимости препятствие для ведения бизнеса – нехватка рабочей силы вследствие мобилизации или выезда сотрудников. С этой проблемой на конец октября сталкивались 57% предприятий. Это немного лучше, чем в марте, когда таких было 61%.

Примечательно, что микропредприятия, в отличие от остального бизнеса, меньше испытывают нехватку рабочей силы из-за мобилизации или выезда сотрудников.

Согласно исследованию ИЭИ, на нехватку рабочей силы из-за полномасштабной войны жалуются практически все предприятия Львовской области. Об этой проблеме заявляется также более 60% предприятий в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Полтавской, Киевской, Одесской, Волынской, Ровенской и Черновицкой областях.

По данным, озвученным для РБК-Украина замминистра экономики Татьяной Бережной, из-за мобилизации, эмиграции и внутреннего перемещения рабочая сила в Украине сократилась на 61%. Это особенно влияет на отрасли, где нужны высококвалифицированные кадры.

"Сейчас примерно 70% бизнеса называют нехватку кадров проблемой номер один. Кадровый дефицит заставил 48% предприятий тратить дополнительные ресурсы на обучение новых сотрудников. В то же время только 14% МСБ полностью восстановили штат по сравнению с довоенным периодом", – говорит собеседница издания, добавляя, что сейчас в разных регионах страны работают восемь центров профессионально-технического образования Государственной службы занятости, где обучают или переквалифицируют работников.

Кадры – болезненный вопрос для многих бизнесов

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в комментарии РБК-Украина отмечает, что часто мобилизованных специалистов невозможно быстро заменить из-за отсутствия на рынке значительного количества специалистов соответствующего профиля.

"Один мой товарищ из небольшого городка в Николаевской области попросил отремонтировать часы в Киеве. Оказывается, мужчин, работавших в местной часовой мастерской, мобилизовали. Так что бизнес по ремонту часов закрылся. А это, как правило, ФОПы, частные предприятия, маленькие мастерские. Вот это наглядный пример того, как мобилизация влияет на МСБ в Украине", – говорит Михаил Непран.

Во многих сферах деятельности мужчин часто просто физически невозможно заменить женщинами, в частности в сельском хозяйстве. Как отмечает гендиректор УКАБ, все без исключения производители сельскохозяйственной продукции столкнулись с проблемой нехватки рабочей силы. На селе людей и до войны было мало. Сейчас среди дефицитных специальностей – трактористы, водители, комбайнеры. Все они подверглись мобилизации. И это очень ощутимо влияет на производство.

"Были попытки заменить мужчин женщинами, но на самом деле эти работы настолько физически тяжелы, что женщины не выдерживают этих нагрузок, особенно в пиковые периоды – посевной, жатвы, почвообработки. В такие периоды нужно работать в режиме 24/7. А у женщин – семейные обязанности, домашнее хозяйство. Им трудно справляться с такими нагрузками", – констатирует собеседник издания.

Конкуренция за работников приводит к необходимости повышать уровень оплаты труда, что доступно не каждому предпринимателю. Следовательно, их деятельность уменьшается в объемах, отмечают для РБК-Украина в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).

Рост цен на сырье

Следующий фактор, который, согласно исследованию Института экономических исследований и политических консультаций, препятствует ведению бизнеса в военное время, – рост цен на сырье, материалы и товары, из-за чего растет себестоимость производства. По состоянию на конец октября эта проблема была актуальна для 45% предприятий. Больше всего предприятий, которые столкнулись с ростом цен на сырье и материалы, – в Житомирской, Львовской областях и Киеве – более 70%.

По данным УСПП, в среднем по отраслям рост цен на сырье и материалы с начала года составляет около 30-40%.

"Инфляция в 2024 году повлекла рост расходов на сырье на 29%, поэтому мы наблюдаем дополнительные трудности для предприятий в отраслях с низкой маржинальностью", – рассказывает Татьяна Бережная из Минэкономики.

Одной из причин инфляции и удорожания сырья для бизнеса является девальвация гривны. Из-за роста затрат многие бизнесы стремительно приближаются к точке своей безубыточности, уменьшается пространство для их развития, а значительная часть предприятий в результате закрывается, констатирует профессор Киевской школы экономики президент CFO Club Ukraine Михаил Колесник.

Больше всего ощущают рост цен на сырье и материалы микропредприятия – таких аж 48%, тогда как среди малых, средних и крупных предприятий таких – 44%, 41% и 44% соответственно. Предприятия по производству строительных материалов и легкой промышленности чаще других жалуются на рост цен на сырье и материалы (таких более 50%).

Уменьшение платежеспособного спроса

Уменьшение платежеспособного спроса – следующий фактор, который оказывает существенное влияние на работу малого и среднего бизнеса.

Снижение покупательной способности из-за инфляции и оттока населения за границу заставляет бизнес искать новые рынки сбыта. Однако только 40-45% малого бизнеса имеют выход на западные рынки, преимущественно через международные онлайн-платформы (Etsy, Amazon) или экспортные поставки. "Подавляющее большинство все же работает на внутреннем рынке (таких до 60%), падение платежеспособности которого просто катастрофическое. По данным Всемирного банка, 29% населения Украины находится за гранью бедности, а ошибочный шаг по замораживанию социальных стандартов вплоть до 2027 года будет только усугублять эту проблему", – отмечают в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

Перебои с электро-, водо- и теплоснабжением

Бизнес в целом готов к ограничениям в энергоснабжении, к которым в большинстве случаев было время должным образом подготовиться. Поэтому плановые ограничения по графикам представляют для бизнеса скорее ожидаемую неприятность, чем непреодолимые обстоятельства, говорит старший экономист Центра экономической стратегии Владимир Ланда.

Украинский бизнес достаточно быстро адаптируется к реалиям, в частности, генераторы и альтернативные источники энергии помогли стабилизировать работу 75% предприятий. Но есть вторая сторона медали, заключающаяся в том, что цена таких решений в среднем увеличивает расходы предприятий на 20%. Для многих бизнесов это достаточно существенное препятствие, говорит Татьяна Бережная.

"Мне говорил Игорь Ланда, один из топ-менеджеров сети магазинов Novus, что час работы генератора, снабжающего электричеством один зал магазина, стоит 5 тыс. гривен. Конечно, Novus – это большой бизнес. Но для МСБ эти расходы еще более ощутимы", – рассказывает Михаил Непран.

О том, как проблемы в энергетике влияют на экономику и бизнес, РБК-Украина писало еще летом.

Логистические проблемы

О сложностях в сфере перевозок сырья или товаров по территории Украины на конец октября сообщали 17% предприятий. Доля предприятий, столкнувшихся со сложностями в перевозке сырья или товаров по территории Украины, снизилась с 32% в марте 2024 года до 16% в июле, что свидетельствует о постепенном улучшении ситуации. Однако после июля наблюдается рост: в августе этот показатель поднялся до 21%, в сентябре составил 17%, в октябре остался на уровне 17%, свидетельствуют данные Института экономических исследований и политических консультаций.

Более высокие затраты на логистику из-за меньшего предложения транспортных услуг, более сложные пути и проблемы на границе определяют общий рост расходов бизнеса.

Едва ли не сильнее всего проблемы с логистикой влияют на компании агропромышленного сектора.

"В 2022-2024 годах украинские аграрии очень пострадали от ажиотажа, спровоцированного "Укрзализныцей", когда из-за слишком разогретого рынка и ограниченного доступа к вагонам возник определенный дефицит вагонов. Это было обусловлено тем, что Черноморский коридор работал неравномерно, были слишком высокие переходные остатки аграрной продукции, и на этом фоне "Укрзализныця" по сути сманипулировала этим спросом", – говорит РБК-Украина генеральный директор УКАБ Олег Хоменко.

В результате некоторые аграрии получили ущерб именно из-за логистической составляющей. По словам собеседника издания, в 2024 году объемы аграрного экспорта аналогичны прошлогодним, но цены на логистические услуги в этом году вдвое ниже – на довоенном уровне.

Украинские производители сильно зависят от логистики (фото: Getty Images)

На цену логистики агропродукции влияет также стоимость фрахта кораблей и высокие страховые ставки.

"Собственники кораблей с небольшим желанием отправляют в Украину корабли, что увеличивает стоимость фрахта и себестоимость продукции агропроизводителей", – констатирует Олег Хоменко. По его словам, функционирование Черноморского коридора и портов Одессы – значительный вызов для украинских аграриев. Эта инфраструктура обеспечивает доступ продукции украинских производителей на мировые рынки, позволяет контрактовать продукцию и получать валютную выручку. Украинские аграрии очень зависимы от работы этого коридора. В настоящее время около 90% украинского экспорта зерновых происходит через черноморские порты. Традиционными покупателями нашей продукции являются компании Глобального Юга, Китай и европейские страны, такие как Италия и Испания – все эти страны получают украинскую продукцию морским путем.

Среди менее важных, но ощутимых факторов, влияющих на эффективность работы микро-, малого и среднего бизнеса, следует отметить следующие: нехватка оборотных средств, разрыв цепочек поставок, коррупция, блокирование налоговых накладных, государственное регулирование курса валют, повреждение имущества или товара в результате боевых действий, неправомерные требования или давление со стороны контролирующих или правоохранительных органов.

Ощутимой проблемой остается ограниченный доступ малого и среднего бизнеса к кредитованию. Как отмечают в УСПП, сейчас уровень кредитования экономики в Украине самый низкий в Европе – всего 15% от ВВП, тогда как в соседних Польше и Чехии – 70% и 80% соответственно. В частности, государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" недостаточно, она недоступна для малого предпринимательства, ее масштаб мал.

По данным Минэкономики, более 40% бизнесов имеют ограниченный доступ к кредитованию. В то же время, отмечает Татьяна Бережная, только в 2024 году микрогранты по программе "Власна справа" помогли почти 10 тысячам предпринимателей на общую сумму 2,4 млрд грн открыть собственное дело или расширить свой бизнес.

Существенным фактором, влияющим на работу малого и среднего бизнеса, является налоговое регулирование. В частности, подписанный президентом закон о повышении налогов создает ряд проблем для бизнеса из-за отсутствия переходного периода для адаптации, утверждают в УСПП. Одновременно с налоговыми изменениями проводится аудит и перебронирование работников, что затрудняет функционирование предприятий. До сих пор есть проблемы с необоснованной блокировкой налоговых накладных, неэффективной коммуникацией между таможней и налоговой, поэтому бизнесмены часто становятся заложниками этого фактора. Повышение налогов не сопровождается комплексными программами, которые могли бы поддержать экономику. В частности, не предусмотрено расширение программ кредитования предприятий; стимулов для бизнеса, инвестирующего в собственную энергоэффективность; налоговых стимулов для инновационных компаний.

Не все гладко с налогами и для аграриев, говорит гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко. По его словам, есть определенные диспропорции в повышении акцизов до европейского уровня, проголосованных в Раде этого года. "Законотворец, ориентируясь на нормы европейского права, забыл о том, что для сельхозпроизводителей в Европе действуют льготы по акцизам. Европейские государства компенсируют своим сельскохозяйственным товаропроизводителям почти 100% акцизов", – утверждает собеседник РБК-Украина.

В целом, что касается налогов, все 30 лет независимости Украины отечественные чиновники тяготеют к простым решениям, напоминает первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран. Согласно же расчетам экспертов Экономической экспертной платформы, результатов от нынешнего повышения налогов, на которые рассчитывает Минфин, не стоит ожидать. "40% бизнеса уйдет в "тень". Повышенный военный сбор сделает "белый" бизнес беднее, а "серый" бизнес – богаче. Тем самым государство дает понять: "честный беднеет, вор богатеет", – убежден Непран. И это имеет даже более существенное влияние на настроения бизнеса, чем непосредственно финансовые потери от повышения налогов.