Любов, смерть чи політика: українці з синдромом Дауна розповіли, що для них важливо (відео)

Виставка "Що важливо" (колаж: STYLER)

Вхід на виставку "Що важливо" для всіх охочих вільний!

Любов, секс, смерть, релігія чи, можливо політика? Що саме турбує людей з синдромом Дауна? Про що вони мріють та чим захоплюються?

Знайти відверті та гучні відповіді на ці важливі питання пропонують організатори першої в Україні виставки про та за участі художників з синдромом Дауна. Унікальна виставка із символічною назвою "Що важливо" відкрилася у Києві в креативному просторі IZONE (вул. Набережно-Лугова, 8).

Любов, смерть або політика: українці з синдромом Дауна розповіли, що для них важливо

Виставка "Що важливо" — своєрідний діалог між художниками та її відвідувачами на теми, які хвилюють людей з синдромом Дауна. Хоча насправді українські та німецькі митці намагаються донести, що всі ці теми хвилюють усіх нас.

"Унікальність цієї виставки полягає в тому, що це перша виставка про життя людей з синдромом Дауна і за участі художників з синдромом Дауна в Україні. Коли ми почали працювати над цією виставкою, ми почали з дослідження: чи є в Україні художники з синдромом Дауна, бо в світі їх доволі багато… В Україні ми, на жаль, не були знайомі з професійними художниками з синдромом Дауна, тобто такими, що вже мають виставковий досвід… З нашого спілкування під час підготовки виставки "Що важливо" вже постало кілька робіт, які ви можете побачити на виставці. Я сподіваюся, що їх буде ще більше", — розповідає мистецтвознавка та співкураторка виставки "Що важливо" Марія Ланько у коментарі STYLER.

Співкураторка виставки "Що важливо" Марія Ланько (кадр з відео: STYLER/РБК-Україна)

"Їх цікавить все те саме, що цікавить людей без синдрому Дауна. Але ця цікавість має особливості. Звісно, ми всі цікавимося романтичними стосунками, сексом, коханням. Це для нас важливо. І для людей з синдромом Дауна це важливо. Але ми маємо розуміти, що можливість реалізувати романтичні стосунки у них доволі обмежена, особливо в Україні. Але вони мають на це право. І суспільству, їхнім батькам, оточуючим потрібно давати їм це право. Ця виставка, можливо, стане одним з кроків на шляху до суспільної дискусії про це", — підсумувала Марія Ланько.

Виставка є частиною проекту інклюзії в культурі, ініційованого Goethe-Institut в Україні у партнерстві з дослідницьким проектом TOUCHDOWN 21 та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Тому на виставці представлено понад 40 робіт митців з України та Німеччина. В тому числі панно з серією фотопортретів людей з синдромом Дауна, створене німецькою художницею Бріт Шилінґ.

Відвідувачі також побачать відеороботу — акторську читку за сценарієм, написаним українським актором із синдромом Дауна Олександром Стешенком. Роботи сучасних українських художників, таких як Андрій Сагайдаківський, що створює живописні картини на полотнах і килимках. А також яскраві роботи Мирослава Ягоди та Алевтини Кахідзе, для якої мистецтво є засобом примиритися з проблемами та незручностями у власному житті.

"Щодо кохання то тут все погано з таким обличчям та таким синдромом мене не покохають", — український актор з синдромом Дауна Олександр Стешенко (орфографія і пунктуація автора збережені)

Одна з учасниць проекту — 30-річна українка з синдромом Дауна Анна Сапон — розповіла, що ж саме важливо особисто для неї в житті та які роботи виставки вона вже вподобала.

"Для мене важливо в житті багато тем. Це робота в першу чергу; телефон, треба багато спілкуватися… Все важливо, — говорить Анна. — Я дізналася про відкриття цієї виставки і мені цього хотілося. Мені цей килим (ред. — робота художника Станіслава Туріна) подобається і я його сфотографувала на телефон".

Анна Сапон — учасниця виставки "Що важливо" з синдромом Дауна (кадр з відео: STYLER/РБК-Україна)

А от 27-річного Женю, незвична відеоробота якого також представлена на виставці, цікавлять кладовища! Молодий чоловік з синдромом Дауна вивчає біографії улюблених артистів, які вже померли, а також відвідує місця їх поховань.

"Його захоплення — це кладовища. Знаменитості, хто і коли помер, де похований, вивчає в основному тих, кого знає: артистів кіно і театру... Спочатку він просто дивувався, що ось чомусь їх немає. Це ще зі школи у нього почалося, коли він вчив літературу, і раптом там пишуть: "народився тоді-то, помер тоді-то". І Женя мені розповідає, мовляв, усі на кладовищі. А після цього, коли йому подарували планшет, він став дивитися сам, хто і де похований, знайомі артисти ", — розповідає мама Жені Надія Михайлівна.

У Жені досить незвичне на перший погляд захоплення — хлопець любить досліджувати кладовища, де шукає місця захоронень відомих людей, вивчає їх біографії (кадр з відео: STYLER/РБК-Україна)

За словами жінки, Женя вже дослідив усі кладовища в Києві і хоче тепер потрапити до Львова.

"Ми мріємо до Львова потрапити — там походити по кладовищах, тому що тут ми вже обійшли всі: і Звіринецьке, і Байкове, і Лук'янівське. Ви знаєте, я спочатку не розуміла. Думаю, ну що за захоплення — кладовища?! А потім я дивлюся, що він цікавиться не просто так, він вивчає ХТО конкретно і де жив, де знімався і т.д. Тобто він вивчає всіх своїх улюблених артистів ", — пояснює Надія Михайлівна.

Як зізнався сам Женя, його улюблений артист — співак Микола Мозговий.

"Але взагалі у нього улюблений артист— Джеккі Чан. І перша у нього робота була - він намалював Китай. Як намалював? Як собі уявляв! Він не художник і ми ніколи його цьому не вчили. А просто, ось що у нього в голові — ліхтарики яскраві і т.д." — говорить Надія Михайлівна.

Побачити унікальні роботи виставки "Що важливо" про та за участі людей з синдромом Дауна можна у арт-просторі IZONE до 8 листопада.

Вхід на виставку безкоштовний!

Деталі — на Facebook-сторінці виставки.