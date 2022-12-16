Любит понты. Россия думает о повторном наступлении, но есть нюанс, - Подоляк

"Москва любит понты. Повторное наступление, взятие Киева, высадка на Марсе. Имперцы-коррупционеры любят радовать свое эго в золотых коридорах Кремля, отдавая приказы военным", - написал он.

При этом Подоляк отмечает, что есть проблема, о которой российские генералы не скажут - эти планы невозможно имплементировать, поскольку украинцы не позволят это сделать.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что россияне снова пойдут на Киев.

В Минобороны считают, что Россия может прибегнуть к повторным массированным обстрелам, чтобы попытаться принудить Украину к переговорам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.