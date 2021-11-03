Любченко пішов у відставку: рішення Ради

Міністр економіки України Олексій Любченко пішов у відставку. Таке рішення прийняла Верховна рада України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Відставку Любченка підтримали 320 народних депутатів.
Як проголосували фракції:
Олексій Любченко - український економіст, дерслужбовець, від 29 квітня 2020 року - голова Державної податкової служби, потім очолив Міністерство економіки.
Посаду Любченка може зайняти заступниця Керівника Офісу президента Юлія Свириденко.
З грудня 2020 року Свириденко очолює створену президентом Володимиром Зеленським Раду зі сприяння бізнесу.
У червні-вересні Свириденко також була членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України". З березня 2020 по лютий 2021 року входила до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, до підгрупи з економічних та соціальних питань.