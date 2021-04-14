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Любченка перепризначили головою Податкової служби строком на п'ять років

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України перепризначив Олексія Любченка главою Державної податкової служби. Він займатиме цю посаду протягом п'яти років.

Про це у Telegram повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан.

За його словами, сьогодні уряд звільнив Любченка з посади голови Податкової служби у зв'язку з закінченням терміну дії контракту. І відразу ж переназначив на цю ж посаду строком на п'ять років.

Любченко з 2015 року обіймав посаду радника глави Фіскальної служби, а також першого віце-президента ПАТ "Украгрохімхолдинг". З 1999 по 2003 року він був першим заступником голови Податкової в Кіровоградській області, з 2003 по 2005 роки - керівником Податкової інспекції у Черкаській області. З 2009 по 2011 року обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації.

Зазначимо, Любченка призначили керівником Податкової служби України в квітні 2020 року без конкурсу, оскільки на той час діяв закон, який дозволяв такі призначення на час карантину.

Конкурс на главу Податкової оголосили в березні 2020 року, і Любченко його виграв.

Нагадаємо, в березні Україні відновили конкурси для державних службовців.

Також цей закон також повертає широкі повноваження виконуючим обов'язки міністрів.

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