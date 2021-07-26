Любченко звинуватили в причетності до "скрутки" на 30 млрд гривень

Перший віце-прем'єр і міністр економіки Олексій Любченко може бути причетний до "скрутки" податку на додану вартість та інших зловживань в податковій сфері на загальну суму близько 30 млрд грн.

Про це пише "Апостроф" з посиланням на офіційний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Суть схеми полягає в тому, щоб поєднати в системі податковий кредит, сформований в результаті ввезення або виготовлення товарів на тіньовому ринку, які потім продаються за готівку без сплати податків, і податкове зобов'язання, що виникає у платників легального сектора економіки, коли їм потрібно легалізувати товари, виготовлені в тіньовому секторі.

За даними видання, коли головою ДПС став Олексій Любченко, він практично відразу пообіцяв боротися з "скрутками". Як з'ясувала згодом ТСК парламенту, "скрутки" при Любченку не тільки не припинилися, але росли в порівнянні з його попередником Сергієм Верлановим, який керував ДФС у 2019-2020 рр.

Згідно зі звітом ТСК, в період з травня по грудень 2020 року об`єм "скруток" склав 19,6 млрд грн або близько 2,5 млрд грн щомісяця.

За такий же період 2019 року - тобто до пандемії і в умовах більш-менш стабільного, хоч і невеликого економічного зростання, "скрутки", згідно зі звітом ТСК, склали 17 млрд грн.

"Якщо слідувати гіпотезі, що "скручування" продовжують працювати з інтенсивністю приблизно у 2,5 млрд грн втрат для бюджету щомісяця, то за 2021 рік, поки Любченко очолював ДПС, як можна припустити, фіскали недорахувалися ще як мінімум 12,5 млрд грн" , - йдеться у звіті.

Комісія також виявила схемного відшкодування ПДВ за 2020 рік на 1,2 млрд грн, Схем з неповерненням валютної виручки нерезидентами на 1,4 млрд грн втрат для бюджету, ухилення від сплати акцизного податку приблизно на 7-8 млрд грн. на рік.

"Тобто сумарно, крім "скруток" набігає ще близько 10 млрд грн. Щорічних "дірок", на які податкова служба закривала очі завжди - і, судячи з усього, благополучно продовжила це робити при Любченку", - додають в документі.

Серед інших результатів роботи Любченка також знайшли зростаючу кількість скарг бізнесу на тиск з боку ДПС під час перевірок, навіть не дивлячись на те, що уряд заборонив фіскалам в період карантину взагалі проводити будь-які виїзні перевірочні заходи.

Згідно з річним звітом Ради бізнес-омбудсмена, в 2020 році кількість скарг в цю структуру на дії податкових органів було рекордним - 1193 скарги, це більше, ніж будь-коли скаржилися на фіскалів за весь час існування Ради з 2016 року.

"Одним з індикаторів зростання тиску стало самовільне прийняття ДПС рішення про відновлення перевірок і збільшення фактичного податкового навантаження і доведення підвищених планів регіональним службам в період, коли для самої податкової плани від Мінфіну були знижені через кризу. І тільки за рахунок цих маніпуляцій фіскалам і вдавалося перевиконувати план", - підкреслюється в звіті.