Ляшко обурений новим кадровим рішенням Зеленського

Фото: Олег Ляшко (прес-служба)

Ляшко розкритикував призначення Кириленка

Лідера РПЛ Олега Ляшка обурило призначення головою Донецької ОДА Павла Кириленка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РПЛ.

«Зеленський призначив головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка. Його рідний брат служить бойовиком в одному з підрозділів терористичної організації «ДНР». Коли журналісти поцікавилися в Зеленського щодо цього, він відповів: «Попрошу не делить нас на своих и чужих людей, которые живут на временно окупированных териториях. Они такие же украинцы, дефектов у них нет», - процитував народний депутат президента.

Ляшко звернувся до Володимира Зеленського і розповів про двоюрідного брата, який став на бік терористів, та про своє ставлення до нього.

«Володимире, мій двоюрідний брат Сергій з яким я виріс, якому я все життя допомогав, сьогодні живе у Луганську. Він до окупації служив в МНС, а після окупації зрадив присягу, перейшов на бік ворога і зараз служить терористичній організації. Це мій брат, я з ним разом виріс, але у нього є головний дефект - він зрадник. Люди на окупованих територіях, які не можуть виїхати через старість - так, це наші українці і треба зробити все, щоб їх звільнити. Але у бойовиків, які взяли до рук зброю, зрадили присягу і Україну, в них не дефект, а клеймо на лобі - «зрадник». У них українські паспорти, але по духу вони - запроданці», - наголосив Ляшко.

Політик запевнив, що не дозволить президенту і його команді легалізувати бойовиків, яких він називає людьми без дефектів, і протягнути особливий статус для Донбасу.

«Якщо ви, Володимире, не бачите різниці між бойовиками та іншими українцями і вважаєте, що це «ділити», то я скажу, що і у вас є дефект. Тому що для президента України будь-який бойовик, який взяв зброю - це зрадник, який має бути притягнутий до відповідальності. Відповідь Зеленського - сигнал для нас всіх, що вони будуть робити у новому парламенті: легалізовувати бойовиків, давати можливість цим людям ставати місцевою владою і протягувати особливий статус для Донбасу. Я зроблю все, щоб ці люди з клеймом зрадника ніколи не керували Україною», - підсумував Ляшко.