Ляшко вимагає прямої військової угоди зі США

Фото: Олег Ляшко (з відкритих джерел)

Ляшко привітав США з Днем незалежності

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко привітав Сполучені Штати Америки з Днем незалежності, а також наголосив про необхідність посилення співпраці між Україною та США у військовій сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ляшка у Facebook.

"Сьогодні День незалежності Сполучених Штатів. Американців і справді є з чим вітати - у них потужна економіка, сильна армія і розвинута демократія, - написав Ляшко. - Понад двісті років тому вони почали свій шлях до успіху із того, що звільнились від зовнішнього правління і визначили власні цінності та свободи".

Лідер РПЛ порівняв сторінки історії України та США, відмітивши, що українцям, які і американцям, доводиться боротися за своє майбутнє.

"Українська незалежність набагато молодша і для нас цей шлях тільки починається. Як і американцям колись, нам доводиться зі зброєю в руках відстоювати своє право вирішувати, як жити. Будапештський меморандум мав захистити Україну від агресії. Але реальних кроків на нашу підтримку від країн-підписантів меморандуму ми не побачили", - зазначив Ляшко.

Також Ляшко відмітив, що зараз є дуже гострим питання необхідності посилення військової співпраці зі США, яке він ініціював ще у 2017 році. Саме тоді було ухвалено історичне Звернення до Конгресу США щодо безпекових гарантій, головною ідеєю якого - надання Україні статусу головного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої оборонної угоди між Україною та США.

"Два роки тому я разом з командою розробив звернення до уряду США щодо укладення прямої двосторонньої військової угоди поза НАТО. Після ухвалення парламентом воно було направлено до США і зараз знаходиться на розгляді Конгресу. Зрозуміло, що у стані війни ми не можемо стати членами НАТО. А пряма угода зі США стане реальним інструментом для захисту України, як стала для Ізраїлю та інших країн. Сподіваюсь, найближчим часом ми укладемо цю угоду, а тоді виб’ємо агресора з Донбасу і Криму", - підсумував Ляшко.

Фото: facebook.com/O.Liashko

Нагадаємо, що Олег Ляшко проводить активну міжнародну діяльність. Нещодавно він жорстко розкритикував європейських політиків через повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, назвавши це "страсбурзькою змовою" проти України. У своїй емоційній промові він іменував це крахом Ради Європи і зрадою принципів, на яких вона створювалася. Політик обурився, що в той час, коли українці проливають кров за свої території і за спокій Європи, європейці закривають очі на злочини Росії.