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Ляшко: сімейні лікарі та бригади виявлятимуть COVID-19 за 15-20 хвилин

Автор: РБК-Україна

Найближчим часом пацієнти вдома або при зверненні до лікаря зможуть зробити експресс-тест на COVID-19. Діагностика буде займати від 15 до 20 хвилин.

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Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, вже виділено кошти на закупівлю і найближчим часом сімейних лікарів та мобільні бригади забезпечать новими експрес-тестами на антиген.

"Вони дозволять протягом 15-20 хвилин проводити діагностику біля ліжка хворого або при зверненні хворого до свого сімейного лікаря", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна вже почала застосовувати тести на COVID-19 свого виробництва. Зокрема, експрес-тести, які виявляють коронавірусну хворобу методом ІФА.

Зазначимо, з 9 листопада в Україні заборонили всі планові операції та госпіталізації у зв'язку із зростанням кількості заражених COVID-19. Лікарні будуть приймати тільки пацієнтів з цією хворобою, а також тих, кому потрібна невідкладна медична допомога. При цьому на сьогоднішній день медицина справляється з напливом хворих.

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