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Ляшко вважає правильними карантинні заходи, введені Кличком

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 16:28
Ляшко вважає правильними карантинні заходи, введені Кличком Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко підтримує карантинні заходи столичної влади. Зокрема, обмеження громадського транспорту.

Про це він заявив під час засідання комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

"Ми бачимо реально критичну ситуацію і підтримуємо дії КМДА щодо додаткових карантинних обмежень, які впроваджуються в місті. Зокрема, щодо обмеження руху громадського транспорту, як одного із джерел поширення коронавірусної хвороби", - наголосив Ляшко.

Він також зазначив, що з усіх регіонів країни у Києві найкраще підготувались до надання допомоги хворим.

"В період з 1 січня по 13 квітня, зокрема в останні за 2 місяці, місто Київ додало 1283 ліжка для надання допомоги хворим. Сьогодні таких ліжок 6 056, з них 4 904 з киснем. Якщо подивитись статистику на 100 тисяч населення, то місті Києві найкращі показники по забезпеченості як ліжками, так і ліжками з киснем, реанімаційними ліжками та апаратами ШВЛ", - заявив Ляшко.

Заступник міністра переконаний, що позитивний ефект від карантинних обмежень по місту Києву буде спостерігатися вже впродовж найближчого тижня.

"Про це свідчать показники, які озвучили попередні доповідачі: рівень госпіталізацій стабілізувався і не зростає, що є позитивним ефектом", - додав урядовець.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому загальнонаціональний локдаун необхідний для зниження кількості хворих на коронавірус.

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