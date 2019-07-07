Ляшко розповів свій план по здешевленню медикаментів

Реальна медична реформа - це високі зарплати лікарям і доступні ліки українцям, а не той "геноцид, що проводить нинішня влада". На цьому наголосив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко в Ковельській міській лікарні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РПЛ.

Як зазначається, політик поспілкувався із персоналом медзакладу - цікавився у них розміром зарплат та забезпеченістю медикаментами. Молодий спеціаліст Софія розповіла: щоб втілити свою мрію у життя стати лікарем, навчалася у медичному виші 8 років. Але, каже, 3800 гривень, що отримує на руки - мізерні кошти для цієї професії. Лідер "Радикальної партії" розповів, якою має бути нормальна зарплата лікарів в Україні.

"3800 гривень - це не гроші. Щоб такі чудові дівчата працювали в Україні, у них повинні бути нормальні зарплати. 70 тисяч лікарів минулого року виїхали закордон, бо в Польщі медсестра отримує 2 тисячі євро зарплати, а в Україні - 4 тисячі гривень. Тому медична реформа - це нормальні заробітні плати лікарям, медсестричкам, санітаркам, лаборантам, всім, хто забезпечує і рятує життя людей", - пояснив Ляшко.

Лідер РПЛ пройшовся і палатами та поспілкувався із пацієнтами лікарні. Всі, як один жалілися на високі ціни на ліки та сподівалися, що Ляшко наведе з цим порядок.

"Людина, коли приходить у лікарню, не повинна виносити останнє з хати, щоб полікуватися. У нас повний бардак із цінами на ліки. Немає ніякого контролю і порядку. Ще й фальшиві ліки продають. 70% медикаментів в Україні - підробка. У Німеччині чи в Польщі за фальшиві ліки - на все життя у тюрму сядеш, а в Україні 500 гривень штрафу заплатив і продовжуй далі труїти людей. Тому відновлення державного контролю за цінами на ліки, 15 років тюрми за продаж фальсифікату, зменшення ПДВ і рентабельності та збільшення фінансування програм лікування важких хвороб - ось наш план по здешевленню медикаментів в країні", - підкреслив лідер РПЛ.

Також пацієнти попросили Ляшка допомогти із ремонтом палат у лікарні. Політик пообіцяв "вибити" з держбюджету фінансування на це.