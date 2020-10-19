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Ляшко розповів, що робити коли за лікування COVID-19 у державній лікарні вимагають гроші

Україна, Понеділок 19 жовтня 2020 03:28
Ляшко розповів, що робити коли за лікування COVID-19 у державній лікарні вимагають гроші
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що треба робити у разі, якщо у державній лікарні вимагають оплатити лікування від коронавірусу. За його словами, треба звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров’я України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ляшко запевняє, що працівники Національної служби здоров’я України мають свої територіальні підрозділи, вони розглянуть ці випадки і вирішать питання. Він підкреслив, що лікування повністю оплачується державою.

"Якщо хворий госпіталізований до стаціонару, в лікарні, в якій надається медична допомога хворим з коронавірусною хворобою, держава повністю покриває це лікування. Це так званий "ковідний пакет", на який Національна служба здоров’я України укладає контракт з лікарнею і перераховує кошти", - розповів головний санітарний лікар.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні 75,7% від усіх смертей від коронавірусу складають люди у віці старше 60 років.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 5231 новий випадок коронавірусної хвороби. У країні за час пандемії від хвороби померли 5 607 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих на COVID-19, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться. За останні два тижні кількість активних хворих збільшилася приблизно на 30%.

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