Ляшко рассказал, что делать когда за лечение COVID-19 в государственной больнице требуют деньги

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что надо делать в случае, если в государственной больнице требуют оплатить лечение от коронавируса. По его словам, нужно обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ляшко уверяет, что сотрудники Национальной службы здоровья имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопрос. Он подчеркнул, что лечение полностью оплачивается государством.

"Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый "ковидный пакет", на который Национальная служба здравоохранения Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства", - рассказал главный санитарный врач.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине 75,7% от всех смертей от коронавируса составляют люди в возрасте старше 60 лет.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 5231 новый случай коронавирусной болезни. В стране за время пандемии от болезни умерли 5 607 человек.

РБК-Украина писало, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных COVID-19, если текущая динамика заболеваемости сохранится. За последние две недели количество активных больных увеличилось примерно на 30%.