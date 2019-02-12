Ляшко намагається не допустити тарифної євроколонізації України, - політолог

В тарифному питанні треба діяти радикальними методами, упевнений Карасьов

Стремление президента и правительства к равенству внутренней и европейской цен на газ преследует единственную цель – сделать рентабельной для европейских газовых инвесторов добычу украинского газа за счет обнищания большей части населения страны. Такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, сообщает РБК-Украина.

В частности, эксперт заявил о попытках украинской власти в очередной раз "взвинтить" цены на газ внутренней добычи, что, по его мнению, автоматически повлечет за собой рост тарифов ЖКХ.

"МВФ и ЕС хотят сделать так, чтобы добыча украинского газа стала рентабельной для европейских компаний за счет обеднения основной массы украинцев. Высокие тарифы ложатся на плечи людей и приводят к их обнищанию. По факту, простой украинский гражданин должен оплачивать прибыли европейских газовых инвесторов. С другой стороны, это совсем не путь Украины к евроинтеграции, в чем нас хотят убедить как внешние партнеры, так и доморощенные подручные западных инвесторов. Фактически, рост цен на газ, означает евроколонизацию Украины", - подчеркнул эксперт.

Карасев отметил также, что остановить дальнейший рост стоимости газа и тарифов на жилкомуслуги более чем реально. Однако для этого, всей оппозиции необходимо поддержать лидера Радикальной партии Олега Ляшко и занять принципиально жесткую позицию по данному вопросу, считает политолог.

"Очень правильно делают те политики, в частности – Олег Ляшко, который ставит вопрос о том, что необходимо и можно в определенных пределах снизить цены на газ, а стало быть снять и бремя коммунальных тарифов с населения, которое как удавка душит людей. В данном вопросе надо действовать радикальными методами – протестами, блокированием трибуны парламента, что и делает Ляшко, экономическими разработками и давлением на правительство. Важно, чтобы к этой теме присоединились и другие оппозиционеры. В любом случае, сегодняшняя ситуация говорит о том, что власти так просто уже не отвертеться. Радикальная партия уже не позволит правительству и президенту так легко продолжать процесс евроколонизации страны. Настоящую евроинтеграцию не должен оплачивать простой украинец", - заметил политолог.

Напомним, 5 февраля фракция Радикальной партии заблокировала трибуну парламента, требуя отставки руководства НАК "Нафтогаз Украина", снижения цены на газ для населения и жилищно-коммунальных тарифов.