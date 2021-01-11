Ляшко закликав не допомагати йому у "важкій ситуації". Шахраї від його імені просять гроші

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що шахраї від його імені дзвонять і говорять про те, що він опинився у важкій ситуації. Після чого вони просять перевести грошей на рахунок.

Про це Ляшко повідомив у Facebook.

"Друзі, отримав інформацію про те, що від мого імені і від імені працівників приймальні головного санітарного лікаря телефонують шахраї і розповідають про те, що я опинився у важкій ситуації, і просять перевести значну суму коштів на рахунок" - написав він.

При цьому Ляшко додав, що дзвінки з проханням терміново допомогти грошима можуть надходити з фейкового Telegram-каналу від його імені.

"Дзвонить фейковий Ляшко з такого ж фейкового Telegram-каналу з моїм особистим фото. Аферист говорить від мого імені і просить терміново допомогти грошима. Офіційно повідомляю, що це шахрайство. Ніяких телефонних дзвінків від мене не надходило", - написав він.

Нагадаємо, в кінці грудня Європол попередив про шахрайство з вакцинами від коронавірусу. Правоохоронці розповіли про появу в соцмережах фіктивних оголошень про продаж вакцин від COVID-19.

Крім того, у Британії розшукують шахрая, який вакцинував від коронавірусу 92-річну жінку фейковою вакциною. За щеплення вона заплатила майже 220 доларів.