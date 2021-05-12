Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив про відповідальність за вакцинацію від COVID позачергово. За його словами, за фактом таких дій будуть проводити службові перевірки.

Головний санітарний лікар відзначив, що сьогодні прищеплюються у пунктах щеплень вакциною AstraZeneca люди 65 років з пріоритетом для людей найбільш похилого віку та з хронічними захворюваннями.

"Якщо хтось порушує, то повинен нести за це відповідальність. Ми чітко це проговорили. Ці факти, коли хтось вакцинувався позачергово, а люди, які були записані не отримали вакцину - будуть розглянуті й будуть проводитися службові перевірки", - зазначив заступник міністра.

За інформацією, яку МОЗ надали в КМДА, таких людей було десь 90 у Києві.

"Ми все перевіримо через нашу систему", - додав він.

Ляшко підкреслив, що минулого тижня без попередження проїхав по кабінетах щеплень в Одеській області.

"Я був у районних центрах, бачив списки, був безпосередньо на щепленнях, дивився як відбирають на вакцинацію. У всіх чітко визначені терміни, чітко відбувається прозвон. Я особисто не бачив у пунктах щеплень людей молодше 65", - сказав заступник міністра.