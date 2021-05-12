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Ляшко попередив про відповідальність за вакцинацію від COVID позачергово

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Україна, Середа 12 травня 2021 11:12
Ляшко попередив про відповідальність за вакцинацію від COVID позачергово Фото: у МОЗ попередили про відповідальність за вакцинацію від COVID позачергово (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив про відповідальність за вакцинацію від COVID позачергово. За його словами, за фактом таких дій будуть проводити службові перевірки.

Про це він розповів в інтерв'ю "Сегодня".

Головний санітарний лікар відзначив, що сьогодні прищеплюються у пунктах щеплень вакциною AstraZeneca люди 65 років з пріоритетом для людей найбільш похилого віку та з хронічними захворюваннями.

"Якщо хтось порушує, то повинен нести за це відповідальність. Ми чітко це проговорили. Ці факти, коли хтось вакцинувався позачергово, а люди, які були записані не отримали вакцину - будуть розглянуті й будуть проводитися службові перевірки", - зазначив заступник міністра.

За інформацією, яку МОЗ надали в КМДА, таких людей було десь 90 у Києві.

"Ми все перевіримо через нашу систему", - додав він.

Ляшко підкреслив, що минулого тижня без попередження проїхав по кабінетах щеплень в Одеській області.

"Я був у районних центрах, бачив списки, був безпосередньо на щепленнях, дивився як відбирають на вакцинацію. У всіх чітко визначені терміни, чітко відбувається прозвон. Я особисто не бачив у пунктах щеплень людей молодше 65", - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я знищило персональні дані публічних осіб, які хотіли отримати щеплення від COVID-19 позачергово, але не встигли.

Як писало РБК-Україна, 16 квітня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що підписав наказ про скасування вакцинації публічних осіб позачергово.

Крім того, в кінці квітня у Міністерстві охорони здоров'я закликали українців повідомляти про випадки щеплення позачергово людей, які не підпадають під 1 і 2 етапи вакцинації.

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