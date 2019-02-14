Ляшко пропонує життєздатний формат стратегічної безпеки України, - експерт

Ляшко заявляв, що ситуація, яка складається в світі, несе нові загрози для України

В свете разрыва между США и Россией договора о РСМД, утраты контроля над ядерным вооружением, законодательная инициатива лидера Радикальной партии Олега Ляшко о присвоении Украине статуса союзника Америки вне НАТО приобретает новое значение для стратегической безопасности государства. Такую точку зрения выразил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, сообщает РБК-Украина.

Политолог отметил, что Радикальная партия предложила грамотную и реалистичную стратегию действий Украины во внешней политике.

"Радикальная партия зарегистрировала в парламенте проект постановления о привилегированном статусе Украины, как партнера США вне НАТО. Такая законодательная инициатива обусловлена принципиальными вещами. Во-первых, настало время оценить и проанализировать, как скажется на безопасности Украины разрыв договора о РСМД, ведь внесение в Конституцию Украины изменений о курсе на вступление в НАТО носит скорее декларативный, идеологический, а не практически-прикладной смысл. С распадом режима контроля за ядерным вооружением средней и малой дальности вопрос стратегической безопасности Украины возникает автоматически", - констатирует политолог.

Вадим Карасев заметил, что предоставление Украине статуса внеблокового союзника США позволит наконец-то выработать новый действенный международный формат деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе и деоккупации украинских территорий.

"Минский процесс переговоров, который длится уже 4 года, себя исчерпал. Он не гарантирует решения конфликта на Донбассе, как не дает и гарантий военно-стратегической безопасности Украины в целом. В связи с тем, что в свое время мы отказались от ядерного вооружения, а сегодня "Минск" зашел в тупик, вопрос о возвращении к "Будапештскому формату" переговоров более чем актуален. Украина должна вернуться к обсуждению, поиску новых формул и гарантий государственной неприкосновенности. И четкая позиция в этом вопросе Радикальной партии свидетельствует о более чем серьезной работе Олега Ляшко и на внешнеполитическом направлении", - резюмировал Вадим Карасев.

5 февраля 2018 года Олег Ляшко заявил журналистам, что ситуация, складывающаяся в мире, несет новые угрозы для Украины. В связи с этим, нашей стране необходимо в срочном порядке заручиться поддержкой и гарантиями безопасности стран-участниц Будапештского договора.

"Любые форматы переговоров по урегулированию конфликта в Украине, которые используются сейчас, являются искусственными. Такие переговоры должны проводиться исключительно с участием гарантов суверенитета Украины", - заявил Ляшко.