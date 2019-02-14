Ляшко пропонує життєздатний формат стратегічної безпеки України, - експерт

Фото: Олег Ляшко (УНІАН)

Ляшко заявляв, що ситуація, яка складається в світі, несе нові загрози для України

У світлі розриву між США і Росією договору про РСМД, втрати контролю над ядерним озброєнням, законодавча ініціатива лідера Радикальної партії Олега Ляшка про присвоєння статусу союзника Америки поза НАТО набуває нового значення для стратегічної безпеки держави. Таку точку зору висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, повідомляє РБК-Україна.

Політолог зазначив, що Радикальна партія запропонувала грамотну і реалістичну стратегію дій у зовнішній політиці України.

"Радикальна партія зареєструвала в парламенті проект постанови про привілейований статус України, як партнера США поза НАТО. Така законодавча ініціатива зумовлена принциповими речами. По-перше, настав час оцінити і проаналізувати, як позначиться на безпеці України розрив договору про РСМД, адже внесення до Конституції України змін про курс на вступ в НАТО носить скоріше декларативний, ідеологічний, а не практично-прикладний зміст. З розпадом режиму контролю за ядерним озброєнням середньої і малої дальності питання стратегічної безпеки України виникає автоматично", - констатує політолог.

Вадим Карасьов зауважив, що надання Україні статусу позаблокової союзника США дозволить нарешті виробити новий дієвий міжнародний формат деескалації конфлікту на Донбасі і деокупації українських територій.

"Мінський процес переговорів, який триває вже 4 роки, себе вичерпав. Він не гарантує вирішення конфлікту на Донбасі, як не дає і гарантій військово-стратегічної безпеки України в цілому. У зв'язку з тим, що в свій час ми відмовилися від ядерної зброї, а сьогодні "Мінськ" зайшов у глухий кут, питання про повернення до "Будапештському формату переговорів більш ніж актуальне. Україна повинна повернутися до обговорення, пошуку нових формул і гарантій державної недоторканності. І чітка позиція в цьому питанні Радикальної партії свідчить про більш ніж серйозною роботі Олега Ляшка і на зовнішньополітичному напрямку", - резюмував Вадим Карасьов.

5 лютого 2018 року Олег Ляшко заявив журналістам, що ситуація, яка складається в світі, несе нові загрози для України. У зв'язку з цим, нашій країні необхідно в терміновому порядку заручитися підтримкою та гарантіями безпеки країн-учасниць Будапештського договору.

"Будь-які формати переговорів з врегулювання конфлікту в Україні, які використовуються зараз, є штучними. Такі переговори повинні проводитися виключно з участю гарантів суверенітету України", - заявив Ляшко.