Ляшко про послаблення карантину: тривога нового спалаху є постійною

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Головний санітарний лікар вважає, що українська медицина не відчула перевантаження за період піку захворюваності

Міністерство охорони здоров’я тривожиться щодо можливого повторного спалаху коронавірусу в Україні після послаблення карантину. Проте відзначають також вправність у роботі українських медиків.

Про це сказав заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі телеканалу Zik.

Зокрема, у МОЗ з обережністю очікують можливих непередбачуваних наслідків після запуску метрополітену та громадського транспорту в українських містах.

"У мене така посада, що тривога є постійно. І кожне рішення, яке приймається, воно дається тяжко, скільки ми оцінюємо всі потенційні ризики... Але наші результати роботи в карантині, введення карантину, показують, що все, що ми робимо, воно було виправдане", - сказав Ляшко.

Санітарний лікар відзначив також, що за останні 2,5 місяці система охорони здоров'я впоралась із поставленими викликами.

"Тобто колапсу медичної системи, як це було в розвинутих європейських країнах, наприклад, Італії та Іспанії, не відбулося", - підкреслив він додавши, що нових спалахів можна уникнути, якщо громадяни будуть дотримуватися рекомендацій щодо певних обмежень.

"Якщо всі будуть розуміти, що ми дійсно його пом'якшуємо, а не відміняємо, то, в принципі, система охорони здоров'я повинна справлятися", - резюмував Ляшко.

Зазначимо, починаючи з 22 травня, український уряд послабив карантин та дозволив роботу транспорту в Україні. Уже з 25 травня розпочав роботу метрополітен. А з 30 травня до відкриття готуються торгово-розважальні центри та готелі.

Нагадаємо, в Україні станом на 27 травня залишається 7 областей, де ще не готові послаблювати карантин.

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Автор: Виталия Мазур