ua ru
Чт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ляшко пояснив, чому в Україні ввели електронний рецепт на антибіотики

Новость на русском →
Київ, Четвер 18 серпня 2022 11:27
Ляшко пояснив, чому в Україні ввели електронний рецепт на антибіотики Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Константин Широкун

Останнім часом збільшилася кількість відкритих травм, інфікувань, і медикам дуже важко для лікування заражень підібрати антибіотик. Введення електронного рецепту - це вимога часу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми продовжуємо модернізуватися і навіть під час війни намагаємося завершити закупівлю і поставити обладнання, що дозволяє проявляти чутливість до антибіотиків по широкому спектру. Оскільки зростання стійкості до антибіотиків – це одне з глобальних, пріоритетних питань", - заявив Ляшко.

За словами міністра, збільшилася кількість відкритих травм, інфікувань. Те, що зараз дуже важко для лікування заражень підібрати антибіотик - це одна з причин, чому був введений електронний рецепт на антибіотик. Це вимога часу і вимога ситуації.

"Якщо хтось вважає це якимись незручностями, то варто подивитися на ситуацію в хірургічних і травматологічних відділеннях, поспілкуватися з лікарями, вони пояснять, наскільки гострою проблема антибіотикорезистентності. І наскільки це ускладнює лікування", - підкреслив глава МОЗ.

Раніше повідомлялося, що з 1 серпня купити антибіотики в Україні можна тільки за електронним рецептом. Отримати його можна як в державних, так і в приватних лікарнях.

Також ми писали, що паперовим рецептом на антибіотики можна буде скористатися до кінця року. Зараз запуск е-рецепта на антимікробні препарати відбувається в рамках перехідного періоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег Ляшко Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Зустріч Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом: що відомо
Зустріч Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом: що відомо
DAILY
Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом