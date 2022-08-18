Ляшко пояснив, чому в Україні ввели електронний рецепт на антибіотики

Останнім часом збільшилася кількість відкритих травм, інфікувань, і медикам дуже важко для лікування заражень підібрати антибіотик. Введення електронного рецепту - це вимога часу.

"Ми продовжуємо модернізуватися і навіть під час війни намагаємося завершити закупівлю і поставити обладнання, що дозволяє проявляти чутливість до антибіотиків по широкому спектру. Оскільки зростання стійкості до антибіотиків – це одне з глобальних, пріоритетних питань", - заявив Ляшко.

За словами міністра, збільшилася кількість відкритих травм, інфікувань. Те, що зараз дуже важко для лікування заражень підібрати антибіотик - це одна з причин, чому був введений електронний рецепт на антибіотик. Це вимога часу і вимога ситуації.

"Якщо хтось вважає це якимись незручностями, то варто подивитися на ситуацію в хірургічних і травматологічних відділеннях, поспілкуватися з лікарями, вони пояснять, наскільки гострою проблема антибіотикорезистентності. І наскільки це ускладнює лікування", - підкреслив глава МОЗ.