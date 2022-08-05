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В МОЗ розповіли, скільки будуть діяти паперові рецепти на антибіотики

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 19:14
В МОЗ розповіли, скільки будуть діяти паперові рецепти на антибіотики Фото: скільки діятимуть паперові рецепти на антибіотики після введення е-рецепту (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

Попри запуск е-рецепту на антибіотики, паперовим його варіантом можна скористатись ще до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Голова міністерства Віктор Ляшко нагадав, що зараз запуск е-рецепту на антимікробні препарати відбувається в рамках перехідного періоду.

"Це означає, що лікарі, які поки не працюють в електронній системі охорони здоров’я, будуть виписати пацієнту паперовий рецепт. Однак, ця норма буде діяти до кінця року", - уточнив міністр, додавши, що у зоні бойових дій відпуск антибіотиків відбуватись без рецепта лікаря.

За його словами, за перші 4 дні після запуску електронних рецептів на антибіотики, вони знадобились вже 10 тисячам українців.

"Від 1 серпня, найбільше виписаних рецептів на антибіотики у місті Києві, Дніпропетровській та Львівській областях", - розповів він.

Як додав міністр, дані про формування е-рецепту вносилися у всіх областях України, навіть на територіях, де відбуваються спроби встановити окупаційний режим.

Як повідомлялося, вже з 1 серпня купити антибіотики в Україні можна лише за електронним рецептом. Отримати його можна як у державних, так і приватних лікарнях.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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