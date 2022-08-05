В МОЗ розповіли, скільки будуть діяти паперові рецепти на антибіотики

Попри запуск е-рецепту на антибіотики, паперовим його варіантом можна скористатись ще до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Голова міністерства Віктор Ляшко нагадав, що зараз запуск е-рецепту на антимікробні препарати відбувається в рамках перехідного періоду.

"Це означає, що лікарі, які поки не працюють в електронній системі охорони здоров’я, будуть виписати пацієнту паперовий рецепт. Однак, ця норма буде діяти до кінця року", - уточнив міністр, додавши, що у зоні бойових дій відпуск антибіотиків відбуватись без рецепта лікаря.

За його словами, за перші 4 дні після запуску електронних рецептів на антибіотики, вони знадобились вже 10 тисячам українців.

"Від 1 серпня, найбільше виписаних рецептів на антибіотики у місті Києві, Дніпропетровській та Львівській областях", - розповів він.

Як додав міністр, дані про формування е-рецепту вносилися у всіх областях України, навіть на територіях, де відбуваються спроби встановити окупаційний режим.