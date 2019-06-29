У Ляшка обіцяють не дати чиновникам забути про людей з інвалідністю

Четвертий номер у виборчому списку Олега Ляшка Інга Маковецька обіцяє не дати чиновникам забути про проблеми людей з інвалідністю. Про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Опозиція", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу РПЛ.

"15 років тому я врятувала свою дитину від смерті. За ці 15 років, зробивши йому безліч важких операцій, я поставила його на ноги. І пишаюся цим. В парламенті я буду зубами вигризати всі права батьків дітей з важкими хворобами і всіх людей з інвалідністю", - заявила Маковецька.

Сам лідер Радикальної партії Олег Ляшко наголосив на тому, що його соратниця змусить владу витрачати кошти на людей з інвалідністю, а не на свої забаганки.

"Інга Маковецька, у якої дитина хвора на ДЦП, йде до парламенту, щоб не дати владі витрачати гроші на переїзди до нового офісу. Вона змусить їх витратити гроші на дітей з особливими потребами, яких в Україні 2 мільйони. Президент на офіси тратить по 300 мільйонів, а на допомогу людям, які доглядають за інвалідами, у них немає 100 грн дати. Розповідають, що в бюджеті не мають грошей. Так от - Маковецька не дасть їм забути за людей з інвалідністю і буде їх захищати у парламенті", - підсумував Ляшко.