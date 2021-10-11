Ляшко про нову хвилю коронавірусу в Україні: почалася раніше, ніж очікували

Нинішня хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували в МОЗ. За своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає РБК-Україна , посилаючись на його інтерв'ю " Голосу Америки ".

Зараз однією з найближчих до "червоної" зони підвищеної небезпеки є Херсонська область, повідомив він. Спочатку значне зростання нинішньої хвилі було в західних областях.

"Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілася" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А ось східні і південні області дають приріст", - пояснив міністр.

Нинішня хвиля почалася раніше, ніж прогнозували в міністерстві, зазначив Ляшко.

"Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, насамперед шукає імунонезахищених людей - тих, хто не перехворів COVID-19, або тих, хто не вакцинований", - заявив глава МОЗ.