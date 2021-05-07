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Ляшко назвав два дієвих методи стримання поширення COVID-19

Автор: Анастасія Рокитна

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, як стримати поширення коронавірусу в країні. За його словами, є два дієвих методи.

Про це він заявив на брифінгу.

Він також повідомив про стабілізацію ситуації з коронавірусом в Україні. Зокрема, місто Київ впродовж двох днів досягнув рекомендованого ВООЗ показника, який свідчить про взяття інфекції під контроль, зазначив Ляшко.

У Києві показник всіх виявлених випадків серед протестованих не перевищує 5%. Ще в 5 областях - не перевищує 10%.

"Є два дієвих методи стримування поширення коронавірусу - карантинні обмеження та вакцинація", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, Сумська область скоро вийде з "червоної" зони карантину. МОЗ готує подання.

Зазначимо, в Україні лише у двох областях перевищено показники по COVID-19.

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Новини України Віктор ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я України