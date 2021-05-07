Ляшко назвав два дієвих методи стримання поширення COVID-19

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, як стримати поширення коронавірусу в країні. За його словами, є два дієвих методи.
Про це він заявив на брифінгу.
Він також повідомив про стабілізацію ситуації з коронавірусом в Україні. Зокрема, місто Київ впродовж двох днів досягнув рекомендованого ВООЗ показника, який свідчить про взяття інфекції під контроль, зазначив Ляшко.
У Києві показник всіх виявлених випадків серед протестованих не перевищує 5%. Ще в 5 областях - не перевищує 10%.
"Є два дієвих методи стримування поширення коронавірусу - карантинні обмеження та вакцинація", - заявив Ляшко.
Нагадаємо, Сумська область скоро вийде з "червоної" зони карантину. МОЗ готує подання.
Зазначимо, в Україні лише у двох областях перевищено показники по COVID-19.