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Ляшко нагадав про небезпеку COVID і розкрив особливості роботи медиків у час війни

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Вівторок 22 березня 2022 13:29
Ляшко нагадав про небезпеку COVID і розкрив особливості роботи медиків у час війни Фото: Коронавірусний хворий (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про роботу медичної сфери в умовах війни та закликав не забувати про профілактику коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Ляшко відзначив, що COVID нікуди не зник. На цей момент 4020 пацієнтів перебувають в українських лікарнях, їм потрібна киснева терапія.

Щодо роботи в умовах воєнного стану, то міністр відзвітував про розгортання двох польових госпіталів. Ще один запрацює найближчим часом.

Українським медикам допомагають колеги з-за кордону. Нині до роботи залучені понад півтори сотні медпрацівників-іноземців.

Окрім того, МОЗ налагодив гуманітарний коридор з країнами ЄС. Туди госпіталізують важкохворих українців, передусім дітей з онкозахворюваннями. На цей час на Захід віправили 139 дітей.

До слова, Євросоюз розробив антиковідні заходи для біженців з України.

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