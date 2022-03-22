Ляшко нагадав про небезпеку COVID і розкрив особливості роботи медиків у час війни
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про роботу медичної сфери в умовах війни та закликав не забувати про профілактику коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.
Ляшко відзначив, що COVID нікуди не зник. На цей момент 4020 пацієнтів перебувають в українських лікарнях, їм потрібна киснева терапія.
Щодо роботи в умовах воєнного стану, то міністр відзвітував про розгортання двох польових госпіталів. Ще один запрацює найближчим часом.
Українським медикам допомагають колеги з-за кордону. Нині до роботи залучені понад півтори сотні медпрацівників-іноземців.
Окрім того, МОЗ налагодив гуманітарний коридор з країнами ЄС. Туди госпіталізують важкохворих українців, передусім дітей з онкозахворюваннями. На цей час на Захід віправили 139 дітей.
До слова, Євросоюз розробив антиковідні заходи для біженців з України.
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