Ляшко не має "західних обмежувачів" в боротьбі з Супрун, - політолог

Політолог прогнозує нові серії судового протистояння

Действующая власть дала отмашку правящей коалиции Верховной рады на сбор подписей за назначение Уляны Супрун министром здравоохранения. Такое мнение высказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, сообщает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что вероятность успеха правительственного маневра, на фоне незавершенных судебных процессов, более чем сомнительна. С большой долей вероятности, вхождение американки в украинский парламент Ляшко превратит в "распятие" ее политической карьеры, считает эксперт.

По мнению политолога, попытка правительства вывести Супрун из судебного противостояния с Радикальной партией в плоскость принятия политического решения о ее назначении министром может лишь усугубить ситуацию. Перенос вопроса о судьбе Супрун в стены Верховной рады даст Олегу Ляшко дополнительные козыри, уверен политолог.

"Нас ожидают не только новые серии судебного противостояния. Борьба перенесется и в сессионный зал парламента. Если верить слухам, в пользу Супрун сейчас собирают голоса представители правящей коалиции, которые хотят утвердить ее в должности министра. Но, как только будет предпринята попытка назначить Супрун министром, Ляшко сделает все, чтобы этого не допустить. Если же голосование по Ульяне Супрун не состоится либо будет не в ее пользу, на политической карьере Супрун в Украине будет поставлен крест", - говорит Фесенко.

Политолог пояснил также, что по имеющейся неофициальной информации, сбор подписей продвигается с большим скрипом, так как в большинстве фракций, в том числе и БПП, есть множество скрытых недоброжелателей и.о. министра. Часть из них, либо не примут участия в голосовании, либо поддержат Ляшко.

"Стоит отдать Олегу Ляшко должное: он сумел стать в эпицентр этой борьбы. Радикальная партия стала главным тараном, фронтменом, ведущей силой, лидер которой, в отличие от других кандидатов в президенты, не скован ограничителями западного влияния. И очень показательно то, что в суд подала не Богомолец, которая баллотируется в президенты, высказывая недовольство Супрун, и не Мусий, а именно Ляшко и его партия. И я думаю, что лидер "радикалов" не упустит шанса публично бросить вызов правящей коалиции. В Верховной раде у него найдется немало сторонников", - прогнозирует Фесенко.

Напомним, новым судьей по делу исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун будет судья Окружного административного суда Киева Татьяна Скочок.