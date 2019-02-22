Ляшко не має "західних обмежувачів" в боротьбі з Супрун, - політолог

Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Політолог прогнозує нові серії судового протистояння

Чинна влада дала відмашку правлячої коаліції Верховної ради на збір підписів за призначення Уляни Супрун міністром охорони здоров'я. Таку думку висловив глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, повідомляє РБК-Україна.

Він підкреслив, що ймовірність успіху урядового маневру, на тлі незавершених судових процесів, більш ніж сумнівна. З великою часткою ймовірності, входження американки в український парламент Ляшко перетворить в "розп'яття" її політичної кар'єри, вважає експерт.

На думку політолога, спроба уряду вивести Супрун з судового протистояння з Радикальною партією в площину прийняття політичного рішення про її призначення міністром може лише погіршити ситуацію. Перенесення питання про долю Супрун в стіни Верховної ради дасть Ляшку додаткові козирі, впевнений політолог.

"Нас очікують не тільки нові серії судового протистояння. Боротьба перенесеться і в сесійний зал парламенту. Якщо вірити чуткам, на користь Супрун зараз збирають голоси представники правлячої коаліції, які хочуть затвердити її на посаді міністра. Але, як тільки буде зроблена спроба призначити Супрун міністром, Ляшко зробить все, щоб цього не допустити. Якщо ж голосування по Уляні Супрун не відбудеться або буде не в її користь, на політичній кар'єрі Супрун в Україні буде поставлений хрест", - говорить Фесенко.

Політолог пояснив також, що за наявною неофіційною інформацією, збір підписів рухається з великим скрипом, так як в більшості фракцій, в тому числі і БПП, є безліч прихованих недоброзичливців в.о. міністра. Частина з них, або не візьмуть участі в голосуванні, або підтримають Ляшка.

"Варто віддати Олегу Ляшко належне: він зумів стати в епіцентр цієї боротьби. Радикальна партія стала головним тараном, фронтменом, провідною силою, лідер якої, на відміну від інших кандидатів у президенти, не скутий обмежувачами західного впливу. І дуже показово те, що в суд подала не Богомолець, яка балотується в президенти, висловлюючи невдоволення Супрун, і не Мусій, а саме Ляшко і його партія. І я думаю, що лідер "радикалів" не упустить шансу публічно кинути виклик правлячої коаліції. У Верховній раді у нього знайдеться чимало прихильників", - прогнозує Фесенко.

Нагадаємо, новим суддею по справі виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун буде суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Тетяна Скочок.