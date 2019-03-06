Ляшко кинув виклик аграрно-сировинному колоніалізму, - політолог

Карасьов прокоментував меморандум про співпрацю Федерації роботодавців та Радикальної партії

Подписание меморандума о сотрудничестве Федерации работодателей Украины (ФРУ) и Радикальной партии свидетельствует о том, что украинские промышленники считают Олега Ляшко эффективным лоббистом интересов отечественной экономики. Такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Как известно, 5 марта 2019 года, лидер Радикальной партии провел встречу с представителями Федерации работодателей Украины, в ходе которой были оговорены наиболее критические вопросы отечественного индустриально-промышленного сектора.

По словам Ляшко, по итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве, в основу которого лег план Радикальной партии по возрождению экономики Украины.

"Первый закон, который я подпишу – "Покупай украинское, плати украинцам!" Все эти нынешние "прозрачные" тендерные процедуры привели к тому, что мы теряем миллиарды гривен налогов, а наши люди сидят без работы и зарплаты. Я не дам покупать французские вертолеты, китайские турбины и польские трамваи, пока у нас есть "Мотор Сич", "Турбоатом" и "Электрон". Я не позволю покупать импортный уголь, когда у нас запасы собственного на 500 лет вперед, а наши шахтеры сидят голодными. Я дам компенсации аграрным предприятиям, которые покупают отечественную технику, чтобы по нашим полям ездили комбайны "Херсонмаша" и сеялки "Эльворти", а не "Джондиры". Сегодня наша экономика полумертвая. Но я знаю, как ее возродить и сделаю это!", - заявил Ляшко.

По мнению Карасева, наша экономика давно заждалась политиков, которые бы эффективно лоббировали ее интересы.

"Действующая власть лоббирует интересы кого угодно: международных аграрных корпораций, которые скоро принесут в Украину ГМО, иностранных банков, МВФ и других разного рода олигархических и авантюристических субъектов. А национальную промышленность лоббировать некому. Поэтому Украина скоро станет аграрно-сырьевой колонией. Надо бросить вызов современному аграрно-сырьевому колониализму, который нам навязывают наши западные партнеры. Спасибо им за военную помощь, но взамен они не против полакомиться остатками большого индустриального наследия Украины. Нам нужно срочно поднимать промышленность. Нужна новая индустриализация. И на этом давно настаивал Ляшко", - считает эксперт.

Карасев уверен, что сам факт того, что с лидером "радикалов" подписала меморандум о сотрудничестве Федерация работодателей Украины, свидетельствует как раз о том, что у Ляшко очень обширный электорат не только в среде аграриев, но и промышленников.

"У Ляшко в команде очень серьезные люди, которые занимаются новой промышленной политикой. Так что в данном случае, партия и ее лидер действуют абсолютно в тренде и отвечают на запрос украинцев. Пора заканчивать с тем, что мы даем нашим европейским партнером свободную торговлю в Украине, а нам в ответ выдвигают протекционизм. Ну если так, то и мы должны быть разумными протекционистами. В этом и заключается политико-экономическая суть лозунга Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам!". Работодатели видят в Ляшко политика, который может защищать их интересы. И они правильно делают. Ведь быть лоббистом украинской промышленности это почетное звание, это хороший лоббизм, это тот лоббизм, который нужен сейчас стране", - резюмировал Карасев.