"Жаб'ячі стрибки". Експерт вказав на особливість наступу українських Сил оборони

Українські бійці в боротьбі з російською армією використовує так звану тактику "жаб'ячих стрибків". Знищуючи артилерією тил ворога, а потім переходячи на його позиції.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Як це працює?

Як зазначає полковник ЗСУ, на визначеній ділянці фронту зосереджується далекобійна артилерія, зокрема РСЗВ HIMARS чи їхні аналоги і нею починають методично виносити з дальніх рубежів ближче до передової, на відстані до 80 кілометрів.

Це і ворожі склади з боєприпасами, місця збереження техніки, казарми з особовим складом, потужні інфраструктурні об'єкти, вузлові станції, залізничні чи автомобільні мости, командні пункти і пункти прийняття рішень, командно-спостережні пункти на першій лінії оборони.

"Коли все це знищено точковими вогневими ударами, українське військо здійснює різкий крок вперед - такий собі стрибок, виходить на ті позиції, де завдяки влучній роботі української артилерії нікого з ворожих солдат не залишилося. І таким чином переміщується на нові рубежі", - пояснює Селезньов.

Що ми в такий спосіб досягаємо?

Селезньов наголошує, що завдяки такій тактиці ми максимально зберігаємо життя наших воїнів.

"Адже вони не змушені йти в атаку під ворожим вогнем, як це було в часи Першої чи Другої світової війни. Ми маємо можливість обережно рухатися вперед та закріплюватися на нових ділянках фронту. У такий спосіб реалізується наш контрнаступ", - підсумував полковник ЗСУ.

Нагадаємо, як звітувала сьогодні британська розвідка, ракетні та артилерійські підрозділи України продовжують завдавати ударів по російських військових опорних пунктах, скупченнях особового складу та складах, тож російська армія вже шукає шляхи "як може захиститися".