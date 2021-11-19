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Львівську область накрив сніг

Автор: Анастасія Рокитна

У горах Львівської області падає сніг. Сніг випав на території гірськолижних курортів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал snig.info.

Сніг йде на курортах Плай, Тростян, Захар Беркут.

Штормове попередження

Сьогодні у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Штормове попередження оголошено у таких областях: Рівненській, Волинській, Львівській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій.

Прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні всі області України накриють дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +10.

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