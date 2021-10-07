У Львівській області завершують будівництво на дорозі "Мостиська - Самбір - Борислав"

Минулого року відремонтували ділянку від Самбора до Борислава, тому зараз за маршрутним принципом відновлюють наступних 33 км – від Мостиськ до Самбора.

"Відремонтований маршрут дозволить з’єднати прикордонне містечко Мостиська із курортним регіоном Львівщини. Це суттєво вплине на соціально-економічне зростання та розвиток туризму в регіоні", - каже керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Перші 14 км із запланованих 33 км - вже у вирівнюючому шарі асфальтобетону. Загалом на всій ділянці в ході ремонту міняють водопропускні труби, посилюють основу, кладуть повністю нове дорожнє покриття.