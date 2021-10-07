У Львівській області завершують будівництво на дорозі "Мостиська - Самбір - Борислав"

У Львівській області повністю оновили 14 км на автошляху Т-14-15 "Мостиська - Самбір - Борислав". Дорогу ремонтують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Львівській області.
Минулого року відремонтували ділянку від Самбора до Борислава, тому зараз за маршрутним принципом відновлюють наступних 33 км – від Мостиськ до Самбора.
"Відремонтований маршрут дозволить з’єднати прикордонне містечко Мостиська із курортним регіоном Львівщини. Це суттєво вплине на соціально-економічне зростання та розвиток туризму в регіоні", - каже керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.
Перші 14 км із запланованих 33 км - вже у вирівнюючому шарі асфальтобетону. Загалом на всій ділянці в ході ремонту міняють водопропускні труби, посилюють основу, кладуть повністю нове дорожнє покриття.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що дороги мають бути вітриною країни. Тому відновлення автошляхів є одним із пріоритетів програми "Велике будівництво", що забезпечить комфортне і безпечне пересування, а також сприятиме розвитку внутрішнього туризму.